【香港・QE2世C枠順】日本からは3頭が挑む 3連覇狙う地元のロマンチックウォリアーは10番ゲート
香港・シャティン競馬場で現地時間4月28日(日)に行われるクイーンエリザベスII世カップ(3歳上・香G1・芝2000m)のゲート番が決定した。
日本から参戦するノースブリッジは3番ゲート、ヒシイグアスは1番ゲート、プログノーシスは5番ゲート。史上初の3連覇を狙うロマンチックウォリアーは10番ゲートに決まった。馬番、ゲート番、騎乗予定騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-10 ロマンチックウォリアー/Romantic Warrior
セ6、香・C.シャム厩舎、J.マクドナルド騎手
2-9 ドバイオナー/Dubai Honour
セ6、英・W.ハガス厩舎、T.マーカンド騎手
3-1 ヒシイグアス/Hishi Iguazu
牡8、日・堀宣行厩舎、D.レーン騎手
4-5 プログノーシス/Prognosis
牡6、日・中内田充正厩舎、川田将雅騎手
5-6 ストレートアロン/Straight Arron
セ5、香・C.ファウンズ厩舎、C.ホー騎手
6-4 ソードポイント/Sword Point
セ5、香・F.ロー厩舎、K.リョン騎手
7-11 ニンブルニンバス/Nimble Nimbus
セ6、香・P.イウ厩舎、A.アッゼニ騎手
8-8 ファイブジーパッチ/Five G Patch
セ6、香・K.クルーズ厩舎、B.アヴドゥラ騎手
9-3 ノースブリッジ/North Bridge
牡6、日・奥村武厩舎、岩田康誠騎手
10-7 ハッピートゥギャザー/Happy Together
セ5、香・F.ロー厩舎、A.バデル騎手
11-2 マッシヴソヴリン/Massive Sovereign
セ4、香・C.イブ厩舎、Z.パートン騎手