4月24日 発表

nikiさん、ナユタン星人さんが書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、nikiさん、ナユタン星人さんが参加するなど、新情報を発表した。また、「東方Project」コラボ楽曲の続報も公開した。

それぞれ、nikiさんは「Vivid BAD SQUAD」の、ナユタン星人さんは「ワンダーランズ×ショウタイム」の書き下ろし楽曲を制作。これらの楽曲は今後、リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

「東方Project」コラボ続報公開

「東方Project」とのコラボ楽曲を、5月3日より順次追加することが決定した。追加楽曲は下記の通り。3曲すべて、難易度「APPEND」の譜面も追加予定という。

【追加楽曲】

「超最終鬼畜妹フランドール・S」(作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)):inst ver.

「Bad Apple!! feat.SEKAI」(作詞:Haruka、作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)):「25時、ナイトコードで。」歌唱のセカイver./バーチャル・シンガーver.

「Help me,ERINNNNNN!!」(作詞:ビートまりお、作曲:ZUN(上海アリス幻樂団)):バーチャル・シンガーver.

リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加

新たなリズムゲーム楽曲として、以下の6曲が追加された。

「Iknow愛脳.」(作詞・作曲:吉田夜世)

「ときめきジェットコースター」(作詞・作曲:picco)

「東京テディベア」(作詞・作曲:Neru)

「おちゃめ機能」(作詞・作曲:ゴジマジP)

「熱異常」(作詞・作曲:いよわ)

「だめにんげんだ!」(作詞・作曲:薄塩指数)

それぞれ、「Iknow愛脳.」(作詞・作曲:吉田夜世)は、「第20回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品、「ときめきジェットコースター」(作詞・作曲:picco)は、ユニットイメージアルバム「セカイノオトvol.1」の収録楽曲、「東京テディベア」(作詞・作曲:Neru)は、「プロジェクトセカイWorld Championship 2024 Spring powered by ヴァイスシュヴァルツ」決勝の課題曲となっている。

「第21回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品発表

「一緒に作ろう!第21回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品が、「合成するミライ」(作詞・作曲:阿修)と「メリーゴーラウンド」(作詞・作曲:加賀(ネギシャワーP))に決定。今後リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

「合成するミライ」(作詞・作曲:阿修)

「メリーゴーラウンド」(作詞・作曲:加賀(ネギシャワーP))

「プロセカアカデミー」制作の収録楽曲決定!

番組参加型企画「プロセカアカデミー」で制作された10曲のうち、投票により1位となった「花溺れ」(作詞・作曲:shikisai)をリズムゲーム楽曲として追加することが決まった。同楽曲は、2024年内の収録を予定している。

「花溺れ」(作詞・作曲:shikisai)

難易度「APPEND」の譜面追加楽曲決定

「KING」(作詞・作曲:Kanaria)、「Color of Drops」(作詞・作曲:40mP)、「BeatEater」(作詞・作曲:ポリスピカデリー)に、難易度「APPEND」の譜面が追加される。

「GWログインキャンペーン」開催

開催期間:4月29日 12時 ~ 5月16日 3時59分

同キャンペーンでは、期間中にログインすると、毎日「ライブボーナスドリンク(大)」と各種アイテムがもらえる。

「GWログインキャンペーン」

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」続報公開

2つのユニットが共演する新しい「コネクトライブ」の1組目を発表。「Leo/need」×「Vivid BAD SQUAD」による「RESONANCE BEATS!!」を、6月15日に開催することが決定した。公演は、14時と18時の2回で行われる。

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」の開催概要

ライブのチケットは下記、3つのプランで販売予定となっている。

【チケット販売プラン】

・「公演チケットのみ」

・「限定スペシャルグッズセット」(パンプレットなどを付属)

・「限定スペシャルグッズセット プレミアム」(「アフターイベントパス」と「コネクトライブver. ボーカル引き替えカード」などを付属)

新たな特典「コネクトライブver. ボーカル引き替えカード」は、当日のコネクトライブ内で披露された楽曲のライブ音源を、「コネクトライブver.」のボーカル音源として入手できるアイテムとなっている。

コネクトライブ「RESONANCE BEATS!!」のチケット販売プラン

