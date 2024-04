2024年9月~10月、シアター1010、有楽町よみうりホール にて、『CLUB SEVEN another place』(クラブセブン アナザープレイス)が上演されることが決定し、全キャストと公演日程が公開された。

ソング&ダンス・芝居・タップ・ミュージカル・スケッチ、あらゆる要素を取り入れたニュー・エンターテイメント・ショー『CLUB SEVEN』。

“怒涛のジェットコースター大娯楽エンターテインメント”は、2003年5月の初演以来、脚本・構成・演出・振付を務める玉野和紀を筆頭に、吉野圭吾、東山義久、西村直人と初演から作品を支える“レジェンド”メンバーをはじめ、ミュージカル界をけん引する才能あふれるキャストたちが、常に全力で作品を盛り上げてきた。

CLUB SEVENには欠かせない怒涛の五十音順ヒットメドレーや名物の無茶ぶりコーナーなど、ライブ感満載の本公演では CLUB SEVENメンバーとしてお馴染みの大山真志、北翔海莉に加え、林翔太、鈴木凌平、留依まきせというフレッシュな顔ぶれが初出演となる。

21年目に突入し、新たな歴史を歩み始めた『CLUB SEVEN』に期待しよう。

玉野和紀(脚本・構成・演出・振付・出演)コメント

昨年CLUB SEVEN20周年記念公演を大盛況で終えることが出来ました!

CLUB SEVENファンの皆様! 本当に本当にありがとうございました!

これからもCLUB SEVENの歴史を繋げて行きたいと思います!

さて、今回のCLUB SEVEN another placeは男性7人女性2人の9名でお届けします。

新たな場所で新たなメンバーも加わりどんな化学反応が起きるか楽しみです!

勿論! と言いますか、何だかそうなってしまったA・Bパターンのスケッチは新作満載! とは言え、人気のスケッチも残し

つつより一層パワーアップしてお届けします!

勿論! と言いますか、何だか止めるに止められなくなった50音順ヒットメドレーも歴代最長になりそうです!(汗)

とにかく笑って驚いて感動して泣いてまたまた笑ってのジェットコースターエンターテイメントCLUB SEVEN another

placeをどうぞお楽しみに!