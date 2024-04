ONE N′ ONLY史上最大規模のパシフィコ横浜ワンマンライブが独占生中継決定

■「新曲もやっちゃうかもしれません」(ONE N’ ONLY・TETTA)

ONE N’ ONLYが4月27日に開催するグループ史上最大規模となるパシフィコ横浜ワンマンライブ『ONE N’ SWAG ~All out~』がCSテレ朝チャンネル1にて独占生中継されることが決定した。

デビュー以来“JK-POP”という独自のスタイルで活動し、2023年の南米ワンマンツアーを経て、Latinカルチャーを取り込み“JK-POP”と“Latin Music”を融合した、さらなる独自のスタイル“Jatin Pop”へと進化し、唯一無二のスタイルを貫き続けるONE N’ ONLY。

圧倒的なパフォーマンスで日本のみならず、世界各地で熱狂的なファン(SWAG)を獲得。2023年10月からは、日本全国47都道府県のワンエンファン=SWAGをつなぐ(Hook Up)、というコンセプトで47都道府県ツアー『ONE N’ SWAG ~Hook Up!!!!!!~』をスタート。CSテレ朝チャンネル1ではライブハウスを中心に日本全国を回る彼らに密着した『ONE N’ ONLY 47都道府県ツアー密着スペシャル ~ONE N’ SWAG~』を4回に分けて放送してきた。

4月10日にはデジタルSG『DOMINO』をリリース、ラテン調のメロディーラインに“JK-POP”を融合させたパワフルなサウンドでONE N’ ONLYの世界を表現し、グループとしての成長をアピールしている。

46都道府県のライブハウスを制覇、日本のSWAGを繋いできた彼らがついにたどり着く最後の地、神奈川・パシフィコ横浜。かつてない大ホールに詰めかけるSWAGを前に、これまでのすべての力を結集した彼らがどんなパフォーマンスを披露するのか。

CSテレ朝チャンネル1では、すでにソールドアウトとなり会場に行くことができないSWAGをもつなげるため『ONE N’ SWAG ~All out~』をパシフィコ横浜から独占生中継。そんなビッグなイベントを前にONE N’ ONLYメンバーの気合いのこもったメッセージを届ける。

なお、この番組は、スカパー!番組配信での同時配信+見逃し1週間配信でも視聴可能となる。詳細は番組サイトまで。

番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/variety/0708/

ONE N’ ONLY OFFICIAL SITE

https://one-n-only.jp