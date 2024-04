ポール・キム、9年間交際した恋人と結婚…直筆手紙でファンに発表

歌手のポール・キムが結婚を発表した。本日(25日)、公式ホームページのコミュニケーションページである「ポール・キムストーリー」を通じて結婚を知らせ、9年間交際した恋人と新しい人生を始める。ポール・キムは、お相手について「大変な瞬間がある度に、いつも僕に大丈夫と言ってくれる人」とし「僕が持っている限界の中で最善である自分の姿と、そうでない姿まで理解し、支えてくれる人に出会って9年が経った。その人と人生を約束しようと思う」と話した。

挙式は2人の意思に従い、両家の許しを得て、行わないことに決めたと明かし、手続きや儀式を最大限に簡素化し、お互いの気持ちだけに集中するという。ファンに対する感謝の挨拶も忘れなかった彼は、「いつものように歌を歌うポール・キムとして、僕がいただいた感謝の気持ちを忘れずに成長する姿をお見せする。いつも足りない僕に、溢れる愛をくれるFall in love(ファンの名称)に感謝している」と伝えた。

【ポール・キム 直筆手紙全文】



こんにちは。ポール・キムです。



Fall in loveの皆さんに、真っ先にこのニュースを伝えたくて文章を書いています。

どのような言葉が僕の考えを上手く表現してくれるのか悩みますし、緊張もしていますが、勇気を出して伝えてみようと思います。



人生の幸せを探そうと思って始めた歌が、僕の人生に多くの経験と感情を感じさせてくれました。様々な人々の助けや応援もありましたが、足りない僕に一番力になってくれたのはFall in loveでした。

見かけより表現の足りない僕をいつも理解し、信じてくれる皆さんがいてくれたからこそ、僕でいることができました。

幸せだっただけに、乗り越えなければならない瞬間に勇気をくれて、僕の味方になってくれたFall in loveにいつも感謝しています。



時には、大勢の人々の前で自分が嫌いな姿を見せるのが大変な瞬間もありました。そんな僕に、いつも大丈夫と言ってくれる人に出会いました。

僕が持っている限界の中で最善である自分の姿と、そうでない姿まで理解し、支えてくれる人に出会い、共にしてから9年が経ち、その人と人生を約束しようと思います。挙式は2人の意思に従い、両家の許しを得て、省くことにしました。僕の決定に応援と心からの助言をしてくださった周りの方々に、この文章を借りて感謝を伝えたいです。



突然のことで驚く方もいらっしゃると思うと、心配にもなります。

ですが、新しい感情に向き合って、学び、感じながら迫ってくる瞬間を楽しく迎えようと思います。

いつものように歌を歌うポール・キムとして、僕がいただいた感謝の気持ちを忘れずに成長する姿をお見せします。



いつも足りない僕に溢れる愛をくれるFall in loveに感謝しています。



長い文章を読んでいただき、ありがとうございました。