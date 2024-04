7月28日の『超RIZIN.3』での朝倉未来戦に向けて、アイルランドで武者修行している平本蓮が、今月29日の『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)のメインイベントで行われるフェザー級タイトルマッチの勝敗予想動画が、ABEMA格闘チャンネル公式YouTubeで公開された。アイルランドで馬車に乗る平本は、王者・鈴木千裕と挑戦者・金原正徳の試合について「本当は俺が失神させてやりたかったけど…。金原さんには勝てないだろうな」と予想。また、試合展開について「(鈴木が)開始すぐに昇侍戦のようなラッシュを仕掛ければワンチャンスあるのかな?と思うけど。鈴木千裕が冷静に戦い始めたときの、急に前足でペチペチやり始める“謎の舞”があるんですけど、それをやり始めたら普通にやられるんじゃないかな」と分析した。

さらに、「鈴木千裕がチャンピオンだったら、めっちゃ(チャンピオンを)狙いやすい。鈴木千裕が勝っていた方が(俺にとっては)イージーゲーム」とベルトへの意欲を明かすも、鈴木の試合については「興味がない」とバッサリ。そして「鈴木千裕はこの試合で堂々とくたばってくれ、マジであいつの半ベソが見たいですね」と遠く離れたアイルランドから毒舌を響かせた。ABEMAでは同大会をPPVで全試合生中継。お得な前売り券は試合前日の28日まで発売中。対戦カードはメインのタイトルマッチのほか、バンタム級王座戦線を占う牛久絢太郎vs.太田忍、日韓対抗戦3番勝負、さらに平本の盟友・篠塚辰樹によるベアナックル(素手にバンテージを巻いただけ)ルールによる試合など、全10試合が行われる。●『Yogibo presents RIZIN.46』(有明アリーナ)・第10試合 フェザー級タイトルマッチ【王者】鈴木千裕 vs. 【挑戦者】金原正徳・第9試合 バンタム級牛久絢太郎 vs. 太田忍・第8試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級中島太一 vs. キム・スーチョル・第7試合 日韓対抗戦3番勝負 フライ級神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン・第6試合 日韓対抗戦3番勝負 バンタム級倉本一真 vs. ヤン・ジヨン(休憩)・第5試合 ライト級“ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策・第4試合 フェザー級中原由貴 vs. ビクター・コレスニック・第3試合ベアナックルルール(2分5ラウンド)60キロ篠塚辰樹 vs. X・第2試合 フェザー級山本空良 vs. イルホム・ノジモフ・第1試合 フェザー級高木凌 vs. 西谷大成