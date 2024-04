MSYは、ゲーミングブランド「GRAPHT」から、ゲームや音楽などデジタルコンテンツに最適化したイヤホン「THE STANDARD」、『ストリートファイター6』オリジナルチューニングイヤホン「THE DRIVE IMPACT」と、アーケードコントローラーをカスタマイズできるクイックアクション ボタンキャップ6種類をリリースする。イヤホンは4月25日より予約を開始、クイックアクション ボタンキャップは4月25日に発売。4月27日から4月29日まで東京・有明で開催される格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024」会場内GRAPHTブースでは、両製品を実際に触れて体験できる試聴&試遊コーナーを展開する。

GRAPHT GAMING EARPHONES -THE STANDARD-「THE STANDARD」は、二基のダイナミックドライバーを同軸上に配置したゲーミングイヤホン。剛性に優れたアルミニウムハウジングを採用し、力強いサウンドを響かせつつ歪みの少ないサウンドを実現する。また、オリジナルセミハードケースと、長いケーブルも整理可能なマグネットケーブルクリップが付属する。価格は6,930円。GRAPHT GAMING EARPHONES -THE STANDARD- Set『ストリートファイター6(スト6)』オリジナルチューニングイヤホン「THE DRIVE IMPACT」は、『スト6』ゲーム内の各種エフェクトサウンドや、キャラクターボイスなど、ゲームプレイ中に重要となる音をいち早く察知できるように、ゲームサウンドに合わせて専用のチューニングを施したオリジナルコラボイヤホン。こちらも、二基のダイナミックドライバーを同軸上に配置した。さらに、剛性に優れた黒色のアルミニウムハウジングに、STREET FIGHTER 6のロゴを刻印。イヤホンをしっかりとカバーできる、STREET FIGHTER 6のロゴ入りセミハードケースが付属する。価格は7,920円。GRAPHT GAMING EARPHONES -THE DRIVE IMPACT-GRAPHT GAMING EARPHONES -THE DRIVE IMPACT- Setそのほか、アーケードコントローラーをカスタマイズできるボタンキャップも発売。対応機種は、三和電子 OBSF-30とOBSF-24で、それぞれ3種類ずつの展開する。GRAPHT クイックアクション ボタンキャップ 使用イメージクイックアクション ボタンキャップ30 (TYPE A/TYPE C/TYPE D)クイックアクション ボタンキャップ24 (TYPE A/TYPE B/TYPE C)