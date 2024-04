【「コルト M1911A1ガバメント(HG)」一部出荷品に不具合】4月25日 告知

東京マルイは、エアーハンドガン「コルト M1911A1ガバメント(HG)」について、一部出荷品で不具合が発生してしまう事を告知した。

今回対象となる商品は、対象年齢18歳以上のエアーハンドガン「コルト M1911A1ガバメント(HG)」。不具合内容は、本製品をコッキングした後に「サムセフティ」を上げると発射作動(ハンマーダウン)が発生してしまうという内容。

同社は本不具合が発生している商品に関して、直ちに使用を停止しアフターサービスに連絡するよう伝えている。

