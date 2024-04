ロケットラボ、韓国の地球観測衛星とNASAのソーラーセイル技術実証機を打ち上げ成功

ロケットラボは日本時間2024年4月24日に「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことが、同社のSNSアカウントにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:エレクトロン

打ち上げ日時:日本時間2024年4月24日7時32分【成功】

発射場:ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場(ニュージーランド)

ペイロード:NEONSAT-1、ACS3

NEONSAT-1は、高解像度の光学センサーを搭載した韓国科学技術院(KAIST)の地球観測衛星です。取得したデータはAIと組み合わせて朝鮮半島の自然災害などの監視に利用されます。KAISTは合計11機のNEONSATによる衛星コンステレーションの構築を計画しており、残る10機は2026年と2027年に打ち上げられる予定です。

ACS3(Advanced Composite Solar Sail System)は、ソーラーセイル用の素材や展開構造を試験するアメリカ航空宇宙局(NASA)の技術実証衛星です。NASAによると、試験で得られたデータは今後計画されている早期警戒衛星や、小惑星探査機などに用いられる大規模ソーラーセイルの設計に役立てられます。

