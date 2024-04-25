ロケットラボ、韓国の地球観測衛星とNASAのソーラーセイル技術実証機を打ち上げ成功

ロケットラボは日本時間2024年4月24日に「エレクトロン」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星は予定通りの軌道へ投入されたことが、同社のSNSアカウントにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：エレクトロン（Beginning Of The Swarm）

ロケット：エレクトロン

打ち上げ日時：日本時間2024年4月24日7時32分【成功】

発射場：ロケットラボ Launch Complex 1B、オネヌイ射場（ニュージーランド）

ペイロード：NEONSAT-1、ACS3

NEONSAT-1は、高解像度の光学センサーを搭載した韓国科学技術院（KAIST）の地球観測衛星です。取得したデータはAIと組み合わせて朝鮮半島の自然災害などの監視に利用されます。KAISTは合計11機のNEONSATによる衛星コンステレーションの構築を計画しており、残る10機は2026年と2027年に打ち上げられる予定です。

ACS3（Advanced Composite Solar Sail System）は、ソーラーセイル用の素材や展開構造を試験するアメリカ航空宇宙局（NASA）の技術実証衛星です。NASAによると、試験で得られたデータは今後計画されている早期警戒衛星や、小惑星探査機などに用いられる大規模ソーラーセイルの設計に役立てられます。

【▲ 左側はNEONSAT-1、右上はACS3、右下はACS3に搭載されたセイル（帆）を広げた様子（Credit: ロケットラボ プレスキット）】

■打ち上げ関連画像・映像

Welcome to orbit, NEONSAT-1 and NASA's Advanced Composite Solar Sail System 🌎



Mission success for our 47th Electron launch 🚀



Thank you to our mission partners @NASA @NASAAmes and @kaistpr. We're proud to deliver reliable and dedicated access to space for you! pic.twitter.com/2x1nXeVHeU

— Rocket Lab (@RocketLab) April 24, 2024

■打ち上げ関連リンク

Source

Image Credit: ロケットラボロケットラボ - Virginia is for Launch Lovers プレスキット

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部