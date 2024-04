東京ディズニーリゾート内の商業施設イクスピアリにて、「ファンタジースプリングス」のグランドオープン日である2024年6月6日(木)から9月30日(月)までの期間限定で「ファンタジースプリングス ニューチャプター・ビギンズ展」を開催!

この展示会では「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに向けて、実際に使用された模型やコンセプトアート、キャストのコスチュームなどを展示し、「ファンタジースプリングス」に込められた思いや、ストーリーの数々を楽しめます☆

イクスピアリ「ファンタジースプリングス ニューチャプター・ビギンズ展」

開催期間:2024年6月6日(木)〜9月30日(月)

会場:「イクスピアリ」2F トレイル&トラック

イクスピアリにて、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープン日である2024年6月6日(木)から期間限定で、展示会「ファンタジースプリングス ニューチャプター・ビギンズ展」を開催。

この展示会では、東京ディズニーシー誕生からこれまでの軌跡を紹介するほか、「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに向けて、実際に使用された模型やコンセプトアート、キャストのコスチュームなどが展示されます。

「ファンタジースプリングス」に込められた思いや、ストーリーの数々が楽しめる展示会です。

今回は、「ファンタジースプリングス ニューチャプター・ビギンズ展」の開催に先がけて、展示会の見どころをひと足はやく紹介します☆

東京ディズニーシー誕生の物語

海をテーマにした世界でたったひとつのディズニーテーマパーク「東京ディズニーシー」

東京ディズニーシー誕生までのあゆみをエリア構想時のコンセプトアートや秘蔵写真、建設当時の映像とともに振り返ります。

また、各テーマポートの美しい風景を集めたアルバムを見ることもできます。

「ファンタジースプリングス」に込められた物語

「ファンタジースプリングス」にはどのような物語が込められているのか、“泉の精霊”がもたらすディズニーファンタジーの世界が楽しめます。

ディズニー映画『ピーター・パン』、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』の名シーンや「ファンタジースプリングス」の実写映像を交えながら3面スクリーンに投影。

正面に加え、両側面に映像を投影することにより、ゲストはイマーシブな体験をすることができます。

「ファンタジースプリングス」グランドオープンまでの道のり

「ファンタジースプリングス」グランドオープンまでの道のりを紹介。

「ファンタジースプリングス」グランドオープンを支えた人々の思いや情熱が、映像展示を通じて紹介されます。

「ファンタジースプリングス」模型やコスチュームの展示

ディズニー映画を題材とした3つのエリアと、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」を紹介。

1/25スケールの巨大なエリア模型、世界観を演出する小道具、キャストコスチュームなどが展示されます。

東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のオープンにあわせて実施される「ファンタジースプリングス」をテーマにした展示会。

イクスピアリにて2024年6月6日より開催される「ファンタジースプリングス ニューチャプター・ビギンズ展」の紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージです。実際の展示と異なる場合があります

