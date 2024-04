2東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」が、6月6日(木)、ついにグランドオープン!

今回は、ファンタジースプリングスのテーマでもある“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を華やかに演出する、ディズニーの仲間たちをかたどった岩や生き生きとした水の流れ、草花の色彩などが織りなす“魔法の泉”の一部をひと足早く紹介します☆

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」魔法の泉

グランドオープン:2024年6月6日(木)

魔法の泉は、ディズニーファンタジーの世界の美しさや物語、ユーモアの瞬間を泉に表現しています。魔法の泉に流れる水は泡だったり、波打ったり、間欠泉のように吹き上がったりとさまざまな表情を見せ、音楽とともにダイナミックに躍動します。

今回、紹介するのは、ロストリバーデルタとアラビアンコーストの間を抜けた先にあるファンタジースプリングスの入口、「ファンタジースプリングス・エントリーウェイ」にある魔法の泉で、こちらはディズニー映画『ピーター・パン』、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』の世界を表しています。

ここでは、ピーターパン、アナとエルサ、ラプンツェルをはじめとするキャラクターの岩を中心に草花が咲きほこり、滝が流れています。

ディズニー映画の世界を表現した魔法の泉がゲストをディズニーファンタジーの世界へと導きます☆

『ピーター・パン』の世界観を表現した魔法の泉

「ファンタジースプリングス・エントリーウェイ」の左側には、『ピーター・パン』の世界を表現した魔法の泉。

空を飛ぶダイナミックな姿が印象的なピーターパンと、その足元にはティンカーベルをかたどった岩が。

ティンカーベルの周りにはピクシーダスト(妖精の粉)が舞い上がり金色に輝きます。

また、手前では岩が虹のようにアーチ形にかかり、そこから水があふれだしています。

水の流れが生み出すしぶきは、日射しが差しこむことでキラキラときらめき、思わず見とれてしまう美しさです。

『アナと雪の女王』の世界を表現した魔法の泉

中央には、『アナと雪の女王』の世界を表現した魔法の泉があります。

岩にはアナとエルサがかたどられ雪が積もっています。

また、姉妹に向かって笑顔で両手を広げているオラフの姿も!

ここでは、壮大な姉妹の物語を彷彿させるかのように、アナとエルサのそばで滝がダイナミックに流れ落ちます。

『塔の上のラプンツェル』の世界を表現した魔法の泉

右側には、『塔の上のラプンツェル』の世界を表現した魔法の泉があります。

岩には、ラプンツェルと大親友のカメレオンであるパスカルの姿がかたどられています。

ラプンツェルの長い髪には色とりどりの花が咲いており、映画の中で見られるラプンツェルの華やかな髪飾りを思い起こさせます。

また、長い髪に沿って水が泉へと流れ込む様子は、まるで探求心を胸に冒険に飛び出すラプンツェル自身を表しているかのようです。

このほかにも「ファンタジースプリングス」には、ディズニー映画『シンデレラ』や『美女と野獣』、『リトル・マーメイド』、『ふしぎの国のアリス』などさまざまな魔法の泉があります。

6月6日(木)にグランドオープンする「ファンタジースプリングス」で、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をぜひ見つけてくださいね☆

※画像はすべてイメージです

