PayPayが連休中の金融機関のメンテナンス情報、チャージできない場合も
PayPayは、ゴールデンウイーク期間中に口座の新規登録やチャージができない期間があるとして、注意を促している。
ゴールデンウイーク期間中、定期メンテナンスに加えて、4月27日～5月6日まで金融機関の臨時メンテナンスを行う。実施期間は金融機関により異なる。メンテナンス期間中に請求書支払いがある場合や、決済を行う場合は事前にチャージする必要がある。
5月3日（金）23:55～翌8:00
5月4日（土）23:55～翌8:00
（チャージのみ） 清水銀行 5月2日（木）20:00～5月6日（月）7:00 京都銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 関西みらい銀行 5月3日（金）23:00～5月6日（月）8:00 池田泉州銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 鳥取銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 山陰合同銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 四国銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 大分銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 西日本シティ銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 栃木銀行 4月28日（日）21:00～翌7:00
5月5日（日）21:00～翌7:00 愛知銀行 5月5日（日）21:00～翌6:00 水戸信用金庫 5月5日（日）23:50～翌7:00
（チャージのみ） 青木信用金庫 5月3日（金）21:00～翌8:00
5月4日（土）21:00～翌8:00
5月5日（日）21:00～翌7:00
（チャージのみ） 湘南信用金庫 5月3日（金）0:00～8:00、21:00～翌8:00
5月4日（土）21:00～翌8:00
5月5日（日）21:00～翌8:00
5月6日（月）21:00～翌0:00
（チャージのみ） 信用組合 4月29日（月）23:50～翌0:20
5月2日（木）23:50～翌0:10
5月6日（月）23:50～翌0:10