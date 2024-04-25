オンキヨー×「ガールズバンドクライ」コラボ完全ワイヤレス
(C)東映アニメーション
オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン「ANIMA AOW01」とアニメ「ガールズバンドクライ」とのコラボモデル「ANIMA AOW01 GBC」の予約受付を、直販サイト「ONKYO DIRECT」と秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて4月26日15時より開始する。価格は20,000円(送料込)。受注期間は6月21日15時まで。発送は8月下旬から9月上旬にかけて順次。
充電ケース天面に「TOGENASHI TOGEARI」のバンドロゴを印刷加工し、左ハウジングに「ガイコツマイク」、右ハウジングに「テディベア」をレーザー加工。ハウジングは起動時にLED点灯する。
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音声ガイダンスには「井芹仁菜」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計11ワードの内容となっている。
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パッケージは「井芹仁菜」描き下ろしイラストデザインを使用している。
秋葉原店舗の音アニ1号店では、4月26日11時より実機展示を行なう。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付できる(受注開始は同日15時から)。また、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」(500円)、「アクリルスタンド」(1,200円)、「ワイヤレス充電器」(4,400円)も販売する。
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ベースモデルはANIMAとONKYOのダブルネームで実現した完全ワイヤレスイヤフォン「AOW01」。ONKYOが音質を監修している。Bluetooth 5.1準拠で、プロファイルはA2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPPをサポート。コーデックはAAC、SBC、aptXに対応。MEMS型マイクを搭載し、外音取り込み機能も備えている。
連続再生時間は、aptX接続時で約6時間、充電ケース込みで約15時間再生できる。充電時間はイヤフォンが約1時間30分、充電ケースが約3時間。充電端子はUSB-C。ワイヤレス給電にも対応する。
再生周波数帯域は20Hz～20kHz。インピーダンスは16Ω。重量はイヤフォン片側約4g、充電ケースは約24g。充電用USB-Cケーブル、イヤーピース(S/M/L)などが付属する。