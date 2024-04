英国の音楽賞の1つ、ヘヴィな音楽に特化した<ヘヴィ・ミュージック・アワーズ2024>の候補が、4月24日発表された。同アワーズは今年で8回目を迎える。受賞アーティスト/作品は一般投票により決まる。今年は、ロンドン出身の覆面ロック・バンド、スリープ・トークンが最多の4部門で候補に挙がり、エンター・シカリが3部門と続いている。<ヘヴィ・メタル・アワーズ2024>の候補は以下のとおり。

It's that time again! #HMA24 nominees will be announced this Wednesday at 2pm BST. pic.twitter.com/wUx0oPXfVt — Heavy Music Awards (@heavymusicawds) April 22, 2024

●最優秀アルバムAs Everything Unfolds『Ultraviolet』ブリンク182『One More Time』クリーパー『Sanguivore』エンター・シカリ『A Kiss for the Whole World』Holding Absence『The Noble Art of Self Destruction』Militarie Gun『Life Under the Gun』スリープ・トークン『Take Me Back to Eden』●最優秀ブレイクスルー・アルバムエンパイア・ステイト・バスタード『Rivers of Heresy』Graphic Nature『A Mind Waiting to Die』Honey Revenge『Retrovision』Hot Milk『A Call to the Void』ソフィー・ロイド『Imposter Syndrome』ウォーガズム『Venom』Zulu『A New Tomorrow』●最優秀UKアーティストアーキテクツブリング・ミー・ザ・ホライズンエンター・シカリMalevolenceノヴァ・ツインズスキンドレッドスリープ・トークン●最優秀インターナショナル・アーティストアヴェンジド・セヴンフォールドBAD OMENSBeartoothエレクトリック・コールボーイyLandmvrksSlaughter to PrevailSpiritbox●最優秀UKライヴ・アーティストボブ・ヴァイランブリング・ミー・ザ・ホライズンエンター・シカリHolding AbsenceMalevolenceスリープ・トークンホワイル・シー・スリープス●最優秀インターナショナル・ライヴ・アーティストBAD OMENSエレクトリック・コールボーイIce Nine KillsLANDMVRKSリンプ・ビズキットスリップノットSpiritbox●最優秀ブレイクスルー・ライヴ・アーティストBetter LoversKid BookieKnife BrideLake MaliceThe MeffsScene QueenThrown●最優秀UKブレイクスルー・アーティストAlt Blk EraGraphic NatureKnife BrideRØRYShayxUnpeopleZetra●最優秀インターナショナル・ブレイクスルー・アーティストGames We PlayHalf MeHoney RevengeKim DraculaKoyoSpeedThrown●最優秀アルバム・アートワークBaroness『Stone』クリーパー『Sanguivore』エンパイア・ステイト・バスタード『Rivers of Heresy』メタリカ『72 Seasons』Polaris『Fatalism』スリープ・トークン『Take Me Back to Eden』Svalbard『Weight of the Mask』現在、<ヘヴィ・ミュージック・アワーズ>の公式サイト(vote.heavymusicawards.com)で、オンライン投票を受け付け中。授賞式は8月22日にロンドンのO2フォーラム・ケンティッシュ・タウンで開かれる。Ako Suzuki