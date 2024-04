月蝕會議による新曲「Over my DEAD copy」が、ゲーム「Death end re;Quest Code Z」のオープニング主題歌になることが発表された。「Death end re;Quest Code Z」は、コンパイルハートより2018年に1作目である「Death end re;Quest」、2020年に続編となる「Death end re;Quest2」が発売され、今作で3作目となるRPGシリーズ。今作では、残虐表現が大きくパワーアップし、キャラクターの流血や死後の姿を生々しく描いたイベントシーンが満載となっている。

リリース情報

「Over my DEAD copy」

2024年5月3日(金)0時より配信開始

配信事前予約キャンペーンリンク: https://www.toneden.io/evillinerecords/post/omdc

関連リンク

◆月蝕會議 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆月蝕會議 オフィシャルサイト

月蝕會議は1作目・2作目とも主題歌を担当しており、今回で3作目の主題歌を務めることとなった。さらに、今作のエンディングテーマに月蝕會議の「シオン」が起用されることも同時に発表となった。「シオン」は、シリーズ1作目の「Death end re;Quest」のエンディングテーマにも起用されている。あわせて、「Over my DEAD copy」が5月3日0時より先行配信されることも決定した。さらに「Over my DEAD copy」のジャケット絵柄のスマホ待ち受けが貰えるキャンペーンも発表に。「Over my DEAD copy」を配信予約すると本キャンペーンに参加することができる。