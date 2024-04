ZEROBASEONE、先行公開曲が日中韓でヒット！3rdミニアルバムへの期待感、さらにアップ

ボーイズグループZEROBASEONEが先行公開曲で国内外の音源チャートで存在感を示した。

【写真】ZEROBASEONE、日本ファンコンでの様子

ZEROBASEONEが4月24日にリリースした、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』の収録曲『SWEAT』が全世界25地域のiTunesトップソングチャートで1位を記録した。全世界のトップソングチャートでは4位、ヨーロッパでは9位を記録した。

『SWEAT』は、韓国主要音源サイトであるMelon「HOT100」(発売30日以内)7位、「HOT100」(発売100日以内)19位を記録するなど、主要国内音源チャート上位圏にも名前を上げた。

『SWEAT』、日中韓で人気

また、日本最大級の音源サイトであるLINEミュージックのリアルタイムTOP100で4位に入り、日本のiTunes K-POP、POPチャートで1位、全ジャンルチャートで11位を記録するなど、注目に値する人気を見せた。

(写真提供=WAKEONE)ZEROBASEONE

中国QQミュージックのトップトレンドチャートでも3位を記録し、日中韓で上昇の勢いを見せた。

『SWEAT』Special Summer videoに対する関心も高い。公開から13時間後の現在(4月25日午前7時基準)、再生回数163万回を記録し、YouTube人気急上昇音楽13位に上がるなど、着実な上昇傾向を続けている。

何よりもファンは『SWEAT』ミュージックビデオ視聴後、「明日試験なのに“SWEAT、SWEAT”のサビ部分がしきりに頭の中をぐるぐる回る」と中毒性を吐露し、「試験前禁止ソング」の誕生を予感させた。

『SWEAT』はシンセメロディとR&Bボーカルの導入部が耳を虜にする、楽しいハウスジャンルのダンス曲だ。灼熱の太陽の下で「あなた」と一緒に踊りにだけ没頭し、何も思い出せない今この瞬間を歌う。メンバー9人の清涼感あふれるボーカルが高い中毒性を与えてくれる。

ZEROBASEONEは本日(4月25日)18時に放送されるMnet『M COUNTDOWN』に出演し、夏の熱さと情熱を魅力的に描いた先行公開曲『SWEAT』のステージを繰り広げる予定だ。

◇ZEROBASEONEとは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZEROBASEONE(ZB1)」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。活動期間は2年6カ月を予定している。