【NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN】開催期間:7月3日~8月22日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、イベント「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」を7月3日より8月22日まで開催する。

「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」は、BTSやSEVENTEENなどが所属する「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」とコラボレーションしたイベント。「HYBE LABELS」所属アーティストの楽曲と共に、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといった様々な特殊効果を使った演出が融合したDJパフォーマンスが楽しめる。さらに、ミニオンやセサミストリートの仲間たち、ハローキティなども登場する。

なお、楽曲は「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」、「NewJeans」、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」ら8組から厳選したセットリストが用意されている。

加えて、ナイト・エンターテイメントを楽しみたい人向けに、夏の夜のパーク体験用パス「ナイト・パス」が5月10日12時よち9月1日まで期間限定で発売。入場対象期間は7月3日より9月1日の各日17時よりパーククローズまで。価格は大人が5,300円~6,800円、子どもが3,400円~4,300円となっている。

