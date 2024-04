【熊野 ファンシーウェーブ】2025年3月 発売予定価格:27,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「熊野 ファンシーウェーブ」を2025年3月に発売する。本日4月25日より予約受付を開始しており、期間は6月26日まで。価格は27,800円。

本商品は、スマートフォン用シューティングゲーム「アズールレーン」に登場する「熊野」を立体化した1/6スケールフィギュア。ゲーム内のスキン「ファンシーウェーブ」をモチーフに露出度の高い水着を着こなし、熊野らしい活発な姿を再現しており、口から覗くギザ歯や真っ白な肌、ミニバッグといった各種小物まで丁寧に作りこまれている。

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.