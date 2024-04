ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月3日(水)から開催の夏のシーズナル・イベント「NO LIMIT! サマー 2024」で、BTSやSEVENTEENなど、世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEの日本本社HYBE JAPANと初コラボレーションすることを発表。超熱狂のナイトイベント「NO LIMIT!サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を期間限定で開催する。

■アーティスト8組の楽曲を使用今回開催される「NO LIMIT!サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、猛暑も忘れるほど“超興奮”できる約30分間のナイト・エンターテイメント。日没になると、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークが想像を超えるスケールのエンターテイメント空間へと変化。「HYBE LABELS」の人気アーティストの楽曲と映像に、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといったさまざまな特殊効果を使った演出が融合したDJパフォーマンスが楽しめるほか、パークの人気キャラクターであるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティや、スタイリッシュなダンサーたちがステージに登場する(※アーティスト本人の出演予定はなし)。楽曲は、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOORと、世界中で爆発的な人気を誇る「HYBE LABELS」のアーティスト8組による厳選したセットリストを使用。夜空をまぶしく彩る派手なライティングや、会場のいたるところから降りかかる大量のバブルと水、大画面で流れる映像やド迫力の音楽に包まれ、全身で“DIVE”し、歌って踊って、心の底から弾けるナイト・エンターテイメントになる予定だそうだ。そのほか「NO LIMIT! サマー 2024」では、ウォーター・パレードが4年ぶりに復活する。【「NO LIMIT!サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」概要】日程:7月3日(水)〜8月22日(木)、7月は土日祝のみ開催(7月3日を除く)(C)HYBE JAPAN.All Rights Reserved.Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN