これからの予定【発言・イベント】
16:00 シュナーベルECB理事、講演
17:00 ECB経済報告
17:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融市場会議出席
18:15 ラガルドECB総裁、資本市場同盟（通称：CMU）会議出席
26日
0:15 ナーゲル独連銀総裁、気候変動について講演
2:00 米7年債入札（440億ドル）
2:30 パネッタ伊中銀総裁、講演
日銀金融政策決定会合（1日目、26日まで）
豪州とＮＺはアンザックデーのため休場
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、BNPパリバ、エアバス、サノフィ、バークレイズ、アストラゼネカ
スナップ、インテル、アルファベット、キャタピラー、マイクロソフト、Tモバイル
※予定は変更されることがあります。
17:00 ECB経済報告
17:20 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融市場会議出席
18:15 ラガルドECB総裁、資本市場同盟（通称：CMU）会議出席
26日
0:15 ナーゲル独連銀総裁、気候変動について講演
2:00 米7年債入札（440億ドル）
2:30 パネッタ伊中銀総裁、講演
日銀金融政策決定会合（1日目、26日まで）
豪州とＮＺはアンザックデーのため休場
欧米主要企業決算
ドイツ銀行、BNPパリバ、エアバス、サノフィ、バークレイズ、アストラゼネカ
スナップ、インテル、アルファベット、キャタピラー、マイクロソフト、Tモバイル
※予定は変更されることがあります。