世界を魅了してきた日本発の“未来型花火エンターテインメント”「STAR ISLAND 2024」が開催されます。5年振りの日本開催となるSTAR ISLANDは、福岡にて5月11・12日の2日間、東京にて6月1日・2日の2日間で実施され、花火、レーザー、3Dサウンドなど各ジャンルのプロフェッショナルが集結したイベントとなります。

“STAR ISLAND 2024,” a futuristic fireworks entertainment event originating from Japan, is set to mesmerize the world once again. After a five-year hiatus, it returns to Japan with shows in Fukuoka on May 11-12 and Tokyo on June 1-2.

(写真:エイベックス・エンタテインメント)

STAR ISLANDについて

STAR ISLANDは日本を代表する伝統文化である花火を、次世代に継承する形でアップデートし、2017年より世界各国で開催している日本発の“未来型花火エンターテインメント”です。

This event brings together professionals from various fields including fireworks, lasers, and 3D sound.

日本をけん引する煙火店と最新テクノロジーやパフォーマンスの融合による花火エンターテインメントショーや、福岡PayPayドームで行われる没入型エンターテインメント、その他フードエリアやDJパフォーマンスなど充実した周辺コンテンツも用意されています。

STAR ISLANDでは、単なる花火大会やミュージック花火とは異なる、花火とパフォーマンス、3Dサウンド、レーザーに加え、福岡公演では1000機ものドローンが共演するなど、世界を見渡しても類い稀なショーエンターテインメントが体験ができます。

総合演出には、東京2020パラリンピック競技大会閉会式のショーディレクターなどを歴任し、現在2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の催事企画プロデューサーを務め、このSTAR ISLAND を立ち上げからプロデュースしてきた小橋賢児氏、また国内外で活躍する一流のパフォーマーを集めたドリームチーム「雷光炎舞「かぐづち」 -KAGUZUCHI-」がジョインするなど、各ジャンルのプロフェッショナルが集結し、感覚拡張型エンターテインメントを作り上げます。

STAR ISLAND updates traditional Japanese fireworks for the next generation and has been held worldwide since 2017. The event offers immersive entertainment experiences, such as fireworks shows with the fusion of the latest technology and performances by leading fireworks companies in Japan.

In addition to traditional fireworks displays, STAR ISLAND features performances with drones, 3D sound, and lasers. It is produced by Kenji Kobashi, who has a strong background in directing major shows like the Tokyo 2020 Paralympic Games closing ceremony. The event boasts the participation of top performers like the “KAGUZUCHI” team.

【花火】は過去最大規模 合計50,000発の花火

世界での公演実績を持つ日本の花火チームが東京、福岡の夜空を彩りSTAR ISLANDの世界観を表現

今年のSTAR ISLANDはシンガポール、サウジアラビア、バンコク、台湾、マカオなど、国内のみならず海外でも活躍している日本を代表する4つの花火チームが集結。江戸時代末期より鑑賞用花火の製造を開始した日本を代表する老舗煙火店「丸玉屋小勝煙火店」、近年の世界花火師競技会の優勝をはじめ、時差式花火に特徴があり海外での知名度も高い「マルゴー」、いち早く花火にエンターテイメント性を取り入れ、テーマパーク等で音楽に合わせたレーザーや特殊照明等とシンクロした花火ショーを手掛けてきた「ワキノアートファクトリー(福岡公演のみ)」、菊花型花火の美しさでその名を轟かせ、常に新しい花火の見せ方を切り開いていく「紅屋青木煙火店(東京公演のみ)」とタッグを組み、過去最大規模となる合計50,000発の花火が東京、福岡の夜空を彩ります。

(写真:エイベックス・エンタテインメント)

STAR ISLAND 2024 概要

●STAR ISLAND FUKUOKA 2024

日時:2024年5⽉11⽇(土)・12⽇(日) 開場 15:00 開演19:15 終演21:00

会場:福岡PayPayドーム・地行ももち特設会場

予定来場者数:約20,000⼈ - 30,000⼈ /1day×2日間

●STAR ISLAND 2024

日時:2024年6⽉1⽇(土)・2⽇(日) 開場16:00 開演 19:15 閉演21:00

会場:お台場海浜公園

予定来場者数:約15,000人/1day×2日間

特設サイト:https://star-island.jp/

チケット好評発売中:https://l-tike.com/starisland/

This year’s STAR ISLAND presents the largest-ever fireworks display with a total of 50,000 fireworks from four renowned Japanese fireworks teams.

The event will take place at the Fukuoka PayPay Dome and Odaiba Seaside Park in Tokyo.

福岡はゴールデンウィーク明けの5/11・12、東京は6月初めの開催になります。

(鉄道チャンネル / テストとして英語での情報を併記しております。ご了承ください。)

関連記事/More Info:【 告知動画も Info Movie 】 未来型 花火フェス「STAR ISLAND 2024」5/11.12 福岡PayPayドーム_6/1.2 お台場海浜公園 で開催! 福岡はドローン1000機、YOSHIROTTEN の衝撃アートも | tokyo chips