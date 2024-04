【オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド】6月8日、15日 開催予定場所:サンリオピューロランド参加料金:6,980円(当日券は7,980円)

サンリオピューロランドは、イマーシブホラーイベント「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド」を6月8日、15日に開催する。参加料金は6,980円(当日券は7,980円)。中学生以上が参加可能。主催はサンリオエンターテイメントと方南町お化け屋敷オバケン。

【オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド 告知動画】

「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド」は、一般営業終了後のサンリオピューロランド全体を利用したリアル体験ホラーイベント。2015年にスタートした「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド」が初開催となり、今年は2日間の開催。2日間で合計2,000名が体験可能なイベントとなる。

イベントでは、ピューロランドが「ナイトメアーズ」たちが支配する悪夢の世界となり、おぞましいカーニバルを繰り広げる空間となる。参加者はカーニバルを阻止して悪夢から目覚めるため、6つエリアで課されるミッションをクリアしなくてはならない。ミッションをクリアすると、限定ノベルティがもらえるなどの特典もある。

ストーリー

サンリオピューロランドへ遊びに来ていたあなたはとあるチラシを拾う。すると突然明かりが消え、辺りは暗闇に包まれた。

「ナイトメアーズ達よ。今宵は特別な夜…さぁ、カーニバルを始めよう」

不気味な声が響き渡り、辺りを見回すと怪しげなマスクを被った、人間ではない者達が集まっていた。

ここはナイトメアーズ達が支配する悪夢の世界。

あなたはナイトメアーズに気付かれぬようにカーニバルを阻止し、この悪夢から目を覚ますことができるのだろうか。

