【一之瀬アスナ(バニーガール):再販分】11月 発売予定価格:24,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「一之瀬アスナ(バニーガール)」の再販分を11月に発売する。本日4月25日より予約受付を開始しており、期間は6月5日まで。価格は24,800円。

本商品は、スマートフォン用RPG「ブルーアーカイブ」に登場する一之瀬アスナのバニーガール姿を再現した1/7スケールフィギュア。潜入ミッションのためにバニースーツを着用し、悪戯っぽく笑うアスナのセクシーな姿を徹底的に作りこんでいる。また、床面にファーを用いた大理石調の専用台座が付属している。

(C) 2023 NEXON Games Co., Lrd. All Rights Reserved.