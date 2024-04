東京ディズニーリゾートは、2024年5月5日(日・祝)の愛知県蒲郡市を皮切りに、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした「ダッフィーバス」の展示を開催!

各地で実施される「ダッフィーバス」の展示会場では、バスの外からふわふわのバスに触ったり、撮影を楽しんだりして、ダッフィー&フレンズの魅力に触れることができます☆

東京ディズニーリゾート「ダッフィーバス」展示

展示開催期間:2024年5月5日(日・祝)〜

東京ディズニーリゾートは、2024年5月5日(日・祝)の愛知県蒲郡市を皮切りに「ダッフィーバス」の展示を各地で実施します。

「ダッフィーバス」は、ダッフィー&フレンズが描かれ、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス。

各地で実施される「ダッフィーバス」の展示会場では、バスの外からふわふわのバスに触ったり、撮影を楽しんだりできるほか、ダッフィー&フレンズのぬいぐるみの展示やリーフレットの配布も行われます。

また、車体デザインは、ダッフィー&フレンズ7人全員が揃った新たなデザインに変更されます。

ダッフィー&フレンズの世界観あふれるイラストが描かれており、一人ひとりの個性も感じられる特別ラッピング車両です☆

「ダッフィーバス」展示都市

展示都市実施日時展示場所愛知県蒲郡市2024年5月5日(日・祝)10:00〜16:00(予定)蒲郡市民会館 駐車場山形県酒田市2024年5月20日(月)10:00〜16:00(予定)山居倉庫(山居橋前)大分県日田市2024年5月26日(日)10:00〜16:00(予定)亀山公園 駐車場

※悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性があります

※その他の訪問都市については、決定次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで順次発表されます

※「ダッフィーバス」の展示の詳細や訪問都市の追加は、決まり次第お知らせされます

※「ダッフィーバス」は展示のみとなり、車内に入ることはできません

ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバスが各地に登場。

「ダッフィーバス」展示は、2024年5月5日(日・祝)の愛知県蒲郡市より巡回開始です☆

© Disney

※画像はイメージです

