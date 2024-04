『バック・トゥ・ザ・フューチャー』新作アパレルをゲットせよ ─ Tシャツ＆ロングTシャツ全8種、マーティとドクが大胆デザイン

ホットトイズのオリジナルアパレルとして、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の新作Tシャツ/ロングTシャツ全8種(ユニセックスサイズ)が発売中だ。2024年7月7日(日)までホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」で開催中の期間限定イベント「レトロ・サピエンス PART2」および「トイサピエンス オンラインストア」にて購入できる。

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

人気の映画やキャラクターをテーマに、「トイサピエンス」にて展開しているホットトイズ・アパレル。この度新たにラインナップした『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のTシャツとロングTシャツは、全てフロントとバックの両方に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のキャラクターやモチーフがデザインされている。

ポスタービジュアルのマーティとドクが大胆にデザインされたものから、ビフやアインシュタインのフォトプリントデザイン、タイムサーキットやホバーボードなどお馴染みのモチーフが袖までプリントされたロングTシャツなど、どれもファッション性と遊びごころを兼ね備えた仕上がりとなっている。

Tシャツは各5,000円(税込)、ロングTシャツは各7,500円(税込)。サイズはS~XL(ユニセックス)の取り揃えとなる。

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 「レトロ・サピエンス PART2」開催概要

期間 2024年4月20日(土)~7月7日(日) 時間 11:00~19:00(最終入店時間18:30) 開催場所 ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-16 いちご神宮前ビル 1F 入場料 無料