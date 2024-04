SEVENTEEN、タイトル曲「MAESTRO」MV予告映像を公開…SF映画のようなスケール

SEVENTEENが圧倒的なスケールのミュージックビデオを予告した。本日(25日)、新曲「MAESTRO」のミュージックビデオ予告映像が公開された。同曲は今月29日に発売される、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲だ。映像は「In our current reality where anything can be created with AI, who is the real maestro?(何でもAIで作り出せる現実の中で、真のマエストロは誰でしょうか?)」という質問から始まる。その後、最先端ロボットが楽器を演奏し、人間の代わりに創作する内容が展開される。

所属事務所のPledisエンターテインメントによると、このミュージックビデオには実際にAIが作ったシーンが挿入されたという。これは最先端技術が人間に代わって芸術を創造するという、ミュージックビデオのストーリーの設定が現実に近づいたことを示している。創作の主体がひっくり返った状況に正面から向き合ったSEVENTEENが、これからこの危機をどのように乗り越えていくのか、本編への期待が高まっている。「MAESTRO」は「多様な僕たちが集まって、僕たちの世界を指揮して、流れを主導する最高になろう」という意味が込められた楽曲だ。これに先立って公開されたハイライトメドレー映像では、「マエストロの指揮に合わせて」という一節が、彼らの持ち前のカリスマ性とエネルギーで表現された。このメッセージが、ディストピアを描いたミュージックビデオとどのように繋がるのか、好奇心を刺激する。SEVENTEENは「MAESTRO」はもちろん、ベストアルバムに収録された3曲のユニット曲のミュージックビデオを全て制作し、公開する予定だ。「MAESTRO」のミュージックビデオは今月29日午後6時に一番最初に公開され、5月10日にヒップホップチームの「LALALI」、17日にパフォーマンスチームの「Spell」、24日にボーカルチームの「青春賛歌」のミュージックビデオが順を追ってベールを脱ぐ。ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は今月29日に発売される。カムバックに先立ち、27〜28日にソウルワールドカップ競技場で「SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO SEOUL」を開催する。