アニメ『トランスフォーマー アーススパーク』をもとにしたゲーム『トランスフォーマー アーススパーク - Expedition』が、Nintendo Switch・PlayStation4・PlayStation5・Steam向けで7月11日に発売となることが決定した。なおSwitch向けにパッケージ版の販売も決定し、各販売店にて予約受付中だ。

主人公バンブルビーとなって、広大なステージを冒険していく本作。バンブルビーはもちろん、オプティマスプライムなど全16キャラクターにアニメ公式声優のフルボイスが搭載されているという。

バンブルビーはパンチやキックで敵を攻撃できる“ロボットモード”と、車になってステージを駆け抜けることができる“ビークルモード”にトランスフォームが可能。シチュエーションごとにそれぞれのモードの切り替えが楽しめるようだ。

各ステージではサブミッションが豊富に用意され、クリアすることで強力なアタックコンボや能力などを解放できるとのこと。バンブルビーを強化し、ディセプティコンやマンドロイドたちとの戦いへ挑もう。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)