ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2024年7月3日から開催される夏のシーズナル・イベント「NO LIMIT! サマー 2024」

そんな「NO LIMIT! サマー 2024」では、BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストが所属する「HYBE JAPAN」とコラボした、“超熱狂”のナイトイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を開催!

アーティスト8組の楽曲・映像と特殊演出が融合したDJパフォーマンスや、パークの仲間たちやダンサーによるパフォーマンスを楽しめる夏限定のナイトイベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年7月3日(水)〜8月22日(木)※7月は土日祝のみ開催(7月3日を除く)

開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

上演時間、回数:約30分、1日2回開催

※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、HYBE LABELSアーティストの楽曲が流れるDJタイムを開催

※ダンスショータイムにはエンターティナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスがあります

※アーティスト本人の出演はありません

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2024年7月3日(水)より開催される夏のシーズナル・イベント「NO LIMIT! サマー 2024」に、猛暑も忘れるほど“超興奮”できるナイト・エンターテイメントが新たに登場!

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁する「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」とコラボレーションした「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」が開催されます。

アーティスト8組の楽曲・映像と特殊演出が融合したDJパフォーマンスや、パークの仲間たちやダンサーによるパフォーマンスがゲストを魅了するナイトイベントです。

日没になると、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークが想像を超えるスケールのエンターテイメント空間へと変貌を遂げます。

「HYBE LABELS」の人気アーティストの楽曲と映像に、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといった様々な特殊効果を使った演出が融合したDJパフォーマンスが繰り広げられます。

さらにパークの人気キャラクターである「ミニオン」、セサミストリートの仲間たち、「ハローキティ」や、スタイリッシュなダンサーたちもステージに登場。

楽曲は、「BTS」「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」「ENHYPEN」「LE SSERAFIM」「NewJeans」「&TEAM」「BOYNEXTDOOR」と、世界中で爆発的な人気を誇る「HYBE LABELS」のアーティスト8組から厳選したセットリストで、会場を“超興奮”の渦へと誘います。

夜空をまぶしく彩る派手なライティング、会場のいたるところから降りかかる大量のバブルと水、大画面で流れる映像やド迫力の音楽に包まれ、全身で“DIVE”し、歌って踊って、心の底から弾けるナイト・エンターテイメントで“超興奮”の夏の夜を体験できるイベントです☆

チケット情報「ナイト・パス」(期間限定パス)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格:大人5,300円〜6,800円、子ども3,400円〜4,300円(税込/入場日により、価格が異なります)

販売期間:2024年5月10日(金)12:00〜2024年9月1日(日)

対象期間:2024年7月3日(水)〜2024年9月1日(日)の各日17:00〜パーククローズまで

販売場所:WEBチケットストア、ローソンチケット

夏の夜のパークをお得に体験できる「ナイト・パス」を、期間限定で販売。

17:00から入場可能となり、パーククローズ(日によって異なる)までパーク体験を楽しめるチケットで、涼しく効率的にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの夜を満喫できます。

※15:00からパーククローズまで楽しめる「トワイライト・パス」も好評販売中です

※詳しくは、公式WEBサイトを確認ください

「BTS」「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」など人気アーティストの楽曲・映像と、特殊効果演出が融合した、ナイト・エンターテイメント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」は、2024年7月3日(水)より夏季限定で開催です☆

