【天皇賞・春】ドゥレッツァは６枠１２番 テーオーロイヤルは７枠１４番 枠順決定
◆第１６９回天皇賞春・Ｇ１（４月２８日、京都競馬場・芝３２００メートル）
第１６９回天皇賞・春の枠順が２５日、決定した。昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ（牡４歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１２番に決定。長距離重賞を連勝中のテーオーロイヤル（牡６歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）は７枠１４番からＧ１初Ｖに挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） サリエラ 牝５ 武 豊 ５６
（２） ヒンドゥタイムズ セン８ 団野 大成 ５８
（３） プリュムドール 牝６ 和田 竜二 ５６
（４） ワープスピード 牡５ 三浦 皇成 ５８
（５） ブローザホーン 牡５ 菅原 明良 ５８
（６） ディープボンド 牡７ 幸 英明 ５８
（７） タスティエーラ 牡４ ジョアン・モレイラ ５８
（８） ゴールドプリンセス 牝４ 田口 貫太 ５６
（９） シルヴァーソニック 牡８ ミルコ・デムーロ ５８
（１０） サヴォーナ 牡４ 池添 健一 ５８
（１１） マテンロウレオ 牡５ 横山 典弘 ５８
（１２） ドゥレッツァ 牡４ 戸崎 圭太 ５８
（１３） スカーフェイス 牡８ 松若 風馬 ５８
（１４） テーオーロイヤル 牡６ 菱田 裕二 ５８
（１５） メイショウブレゲ 牡５ 酒井 学 ５８
（１６） チャックネイト セン６ 鮫島 克駿 ５８
（１７） スマートファントム 牡４ 岩田 望来 ５８
（１８） ハピ 牡５ 浜中 俊 ５８