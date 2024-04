ボーイズグループ・SEVENTEENが5月に開催する日本初のスタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN』に合わせて、HYBE JAPANと横浜市が連携協定を締結した。2023年「SEVENTEEN ‘FOLLOW’ THE CITY」(日本)開催時の様子横浜では、コンサート連動型イベント「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」を開催。公演会場となる日産スタジアムがある新横浜エリアから都心臨海部まで、横浜全体で楽しめるコラボレーションを展開する。「THE CITY」の取り組みで、HYBEが日本で自治体と提携をするのは初となる。

横浜市との連携協定により、年間を通じて毎月横浜港を彩る5分間の花火「横浜スパークリングトワイライト」では、5月18日と5月26日の20時から、SEVENTEENの公式カラーをテーマに、ピンクとブルーを中心とした特別演出の花火を打ち上げる。5月17日〜26日の期間には、「横浜ハンマーヘッド」や「横浜市役所」をはじめとした横浜都心臨海部の施設もSEVENTEENの公式カラーをテーマに、ピンクとブルーでライトアップ。市営地下鉄ブルーラインや市営バスを運営する横浜市交通局とのスペシャルコラボレーション企画として、「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」の開催を記念した特別デザインの「みなとぶらりチケットワイド」を発売。コンサートから観光、デジタルスタンプラリースポット巡りまで、1日乗車券として利用することが可能だ。「横浜マリンタワー」では、オリジナルノベルティ付きチケットを販売し、展望フロアでのミュージックビデオを特別上映。SEVENTEEN刻印入りの限定デザインハートロックが登場し、日付や名前を書いて楽しむことができるという。ほかにも、横浜市内の参加施設でショッピングや飲食に応じてオリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンの実施や、横浜中華街を含めた市内の様々な場所にデジタルスタンプラリースポットの設置など、横浜の様々な場所を巡りながら思い出づくりができる企画を展開していく。「THE CITY」は、コンサート開催前後に各都市のいたるところで様々なイベントを開催し、ファンの体験を拡張して提供する「都市型コンサートプレイパーク」で、HYBEがグローバルに展開しているプロジェクト。これまで「SEVENTEEN THE CITY」は、2022年11月からスタートしたSEVENTEENの日本初ドームツアーに合わせて国内3都市、2023年のワールドツアーに合わせて日本の5都市とタイ・バンコク、今年の3月に韓国で行われたスタジアム公演にあわせて仁川とソウルで開催し、各都市のランドマークをSEVENTEENが彩った。日本でSEVENTEENの「THE CITY」を開催するのは今回が3回目となり、横浜に加えて大阪でも行われる。