33年ぶりにトッテナムの来日が決定！　7月27日に国立競技場で神戸と対戦へ

Jリーグは25日、Jクラブとヨーロッパの強豪クラブが対戦する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」を、7月27日(土)に昨年に引き続き『国立競技場』で開催することを発表した。今大会はJクラブの国際試合経験機会を継続的に創出することでJリーグのフットボール水準を向上させると共に、世界トップレベルのサッカーを多くの人に見てもらうことでサッカーの魅力をより多くの方に知ってもらうことを目的に開催されている。

なお、「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」は今年Jリーグパートナー10周年となる明治安田生命保険相互会社の特別協賛での開催となり、Jクラブからは、昨季王者のヴィッセル神戸が出場し、イングランドプレミアリーグのトッテナムと対戦をする。そして、昨年に続いてJリーグとNTTドコモによる共同開催となることも明らかになっている。また、トッテナムもクラブ公式サイトを通じて33年ぶりに日本に来日することを発表。これを受け、2018年から2021年まで横浜F・マリノスを率いていた現トッテナムのアンジェ・ポステコグルー監督は以下のようにコメントを発表している。「この夏にトッテナムを日本に連れて行き、ヴィッセル神戸とのエキサイティングな試合ができることを嬉しく思う。この親善試合は2024−25シーズンに向けた準備の新たなステップになる」「日本は私が指揮をしていた頃からよく知っている国だ。熱烈なサッカーファンで賑わっており、選手たちには国立競技場の雰囲気を味わうだけではなく、現地の文化を体験して善意をサポートしてくれることを楽しみにしている」「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」の開催概要は以下の通り。7月27日(土) キックオフ時間未定(国立競技場)ヴィッセル神戸 vs トッテナム<第一次 先行抽選販売>対象: dポイントクラブ会員開始日: 5月17日(金)18:00(予定)※dアカウントの発行、もしくはログインが必要です※JリーグIDの会員登録(無料)が必要です※dカードでのお支払いで当選確率がアップする施策も実施予定です<第二次 クラブ先行抽選販売>対象: ヴィッセル神戸ファンクラブ会員開始日: 5月31日(金)18:00(予定)<一般販売(先着)>開始日: 6月10日(月)18:00(予定)<一般販売(Jリーグチケット(先着)) >開始日:: 5月10日(金)〜チケット購入方法等の詳細は決定次第発表いたします。