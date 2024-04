2024年5月3日(金)~5 月5日(日)で開催される「大阪コミックコンベンション 2024」(以下、「大阪コミコン 2024」)の主催者物販エリアと展示品情報が発表された。マーベルやスター・ウォーズの注目先行販売アイテムが目白押しだ。

2023年のでも大好評となった、ウォルト・ディズニー・ジャパンによるマーベル、スター・ウォーズのポップアップストア「MARVEL POP UP STORE/OCC2024」「STAR WARS POP UP STORE/OCC2024」が、大阪コミコン2024主催者物販エリアに登場する。マーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを数多く展開予定となり、その数なんと1200品目以上。今回、そのポップアップストアにて先行販売予定となるアイテムの一部が公開された。

マーベルからは、最新作公開を目前に控えたデッドプールが描かれたイベント限定デザインの プリペイドカード(プレミアム1か月券)や、『マーベル・コミック』のポケットカバー、さらに7月26日(金)に日米同時公開となる映画『デッドプール&ウルヴァリン』のアパレルグッズが登場する。

© 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL © 2024 MARVEL

さらにスター・ウォーズからは、大阪コミコン2024会期中に迎える5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した54種ものTシャツコレクションや、カンティーナ・バンドをはじめとしたお馴染みの宇宙人が描かれた総柄シャツ、そして『マンダロリアン』に登場するグローグーの可愛らしいタンブラーなど、ファン必見のアイテムが盛りだくさんだ。

© Lucasfilm Ltd © Lucasfilm Ltd © Lucasfilm Ltd © Lucasfilm Ltd © Lucasfilm Ltd

また、マーベルとの商品化プロジェクトが決定したBMSG所属のダンスボーカルグループ MAZZEL(マーゼル)とのコラボアイテムも登場。5月3日(金)のステージイベント「大阪コミコンにアッセンブル!マーベル スペシャルアワーステージ」へのMAZZEL出演決定を記念し、夢のプロジェクトを象徴するアイコンが描かれたコラボアイテムが特別販売される。

そして映画『デッドプール&ウルヴァリン』ブースでは、デッドプール、ウルヴァリンと記念撮影ができる高さ5mのフォトスポットが登場。加えて、同作のムビチケ&オリジナル T シャツセットも数量限定販売される。

また、デロリアンをはじめとした貴重な展示品情報も到着した。毎年大人気の『バットマン』バットモービルやバットポッド、『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』アストンマーティン、東京・大阪コミコンの顔でもある『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』デロリアンなど、見応えのある展示品が大阪コミコン2024に集結する。

今年は東京・大阪コミコンで初となる、デロリアン&アストンマーティンに乗車しての撮影会も開催決定。それぞれ1回の乗車撮影につき1,000円(税込)となり、さらに18歳以下は無料。名作を象徴するデロリアンとアストンマーティンに乗車して撮影できるのは大阪コミコンだけ。貴重な機会をお見逃しなく。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

