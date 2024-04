【レーシングミク 2023 15th Anniversary Ver.】2025年5月 発売予定4月25日 予約受付開始価格:32,800円

グッドスマイルカンパニーは、1/6スケールフィギュア「レーシングミク 2023 15th Anniversary Ver.」を2025年5月に発売する。価格は32,800円。4月25日に予約受付を開始した。

本製品は1/6スケールで2023年版「レーシングミク」をフィギュア化したもの。トリダモノ氏が描く15周年記念イラストをもとに造形しており、トロフィーを抱いてカラフルなケーキに座る姿がキュートだ。

(C) トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト