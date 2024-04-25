²£ÉÍFM¤¬»àÆ®¤òÀ©¤·¡Ö¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡×Ìõ¡¡³°¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤¬·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ý¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
2Àï¹ç·×3-3¤Ç120Ê¬¤Î±äÄ¹Àï¤òÀï¤¤È´¤¡¢PKÀï¤ò5-4¤Ç¾¡Íø
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï4·î24Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë½à·è¾¡Âè2Àï¤Ç´Ú¹ñ1Éô¡¦±¶»³¸½Âå¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹PKÀï¤Î»àÆ®¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤â3-2¤Ç90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¡¢¹ç·×¥¹¥³¥¢3-3¤ÇPKÀï¤ØÆÍÆþ¡£GK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬Áê¼ê¤Î5¿ÍÌÜ¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ5-4¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¶¯¹ë¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤È¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Îä¤¿¤¤±«¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍFM¤À¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤ò0-1¤ÇÍî¤È¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè2Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢FW¿¢ÃæÄ«Æü¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Æ±21Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿²£ÉÍFM¤ÏÆ±30Ê¬¤ËºÆ¤Ó¿¢Ãæ¤¬Èþ¤·¤¤ÃÆÆ»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¡£»î¹ç³«»Ï30Ê¬¤Ç3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾36Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±39Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDF¾åÅçÂóÌ¦¤¬¥Ï¥ó¥É¤òÈÈ¤·¤ÆPK¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤ËDOSGO¡Ê·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ2-3¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2Àï¹ç·×¤Ç»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢10¿Í¤ÇÀï¤¦²£ÉÍFM¥´¡¼¥ë¤Ë±¶»³¹¶·â¿Ø¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È·×40ËÜ¤òÍá¤Ó¡¢ÏÈÆâ¤Ë26ËÜÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤âÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤·¤Î¤®¡¢±äÄ¹Àï¤ØÆÍÆþ¡£120Ê¬¤Ç·èÃå¤Ï¤Ä¤«¤º¡¢PKÀï¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£¸ß¤¤¤Ë4¿Í¤º¤Ä·è¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿5¿ÍÌÜ¡£¤³¤ÎÁê¼ê¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤ÎÆü¡¢²¿ÅÙ¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿GK¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£²£ÉÍFM¤ÏºÇ¸å¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿DF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬·è¤á¤Æ5-4¤Ç¾¡Íø¡£10¿Í¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡È»àÆ®¡É¤òÀï¤¤È´¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤··Þ¤¨¤ë·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡FWµÜ»ÔÎ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»î¹çÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£3-2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤Å¸³«¤È¤¤¤¦¤«¤³¤ì¤¬ACL¤À¤Ê¡¢¤È¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÑÀª¤¬ºÇ¸å¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¡¢²£ÉÍFM¤¬·è¾¡¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¡£¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë²£ÉÍFM¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤Þ¤À¸«¤Ì·Ê¿§¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤º¤Ï¥Û¡¼¥àÀï¤òÀï¤¤È´¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë