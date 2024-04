サンリオピューロランドの一般営業終了後の夜に、施設全体で開催される「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド」

そんな「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド」が、2024年6月8日(土)と6月15日(土)の2日間で開催決定!

2024年は新たに3種類の恐怖キャラクターが登場するほか、全6エリアで様々なミッションと恐怖を体験できます☆

オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド 2024

開催日:2024年6月8日(土)・6月15日(土)

開催時間:19:00〜22:00

※定員になり次第、入場締め切り

※全てのミッションを実行するために必要な時間は、館内混雑状況により変動するため、早めの入場をお勧めします

参加料金:

・イベント参加チケット:6,980円(税込)

・当日券:7,980円(税込)

※本イベントは中学生以上の方が参加できます

※当日券は、前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて(2024年6月8日、15日)18時30分より販売

※お客様の都合による日時変更、払い戻しはできません

前売り販売:2024年4月27日(土)10:00〜、イープラス

定員:各日1,000名、計2,000名

開催場所:サンリオピューロランド(東京都多摩市落合1-31)

本イベントは、2015年にスタートしたイベント「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド」の「ゾンビランド」シリーズから、「ナイトメア」シリーズとして2023年に大幅にリニューアル&アップデートした本格リアル体感ホラーイベントです。

イベントでは、閉館後のピューロランドが一変。

あなたは”ナイトメアーズ”達が支配する悪夢の世界に迷い込んでしまいます。

暗がりのシアターや地下駐車場などで様々な習性を持つナイトメアーズがおぞましいカーニバルを繰り広げています。

あなたに課せられたミッションは、ナイトメアーズに扮して6つの「カーニバル=祝祭」を阻止し、悪夢から目覚める事。

もしも人間であることが彼らに気付かれてしまうと・・・。

2024年の「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド」は2DAYSの開催で、2日間で計2,000名が体験可能。

新たに3種類の恐怖キャラクターが加わり、全6種類用意されたミッションではより新たなホラー体験を楽しめます。

ミッションをクリアした方がもらえる限定ノベルティなどの特典も必見です!

普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドでは決して味わうことのできない、恐怖に包まれた異空間でまさに映画の様な世界に迷い込んだような体験ができるスペシャルなイベント。

6つのエリアで行われる、オバケンならではのミッションと恐怖のイマーシブ体験を堪能できる、全く新しいオバケンナイトメアカーニバルに大興奮すること間違いなしです☆

ストーリー

サンリオピューロランドへ遊びに来ていたあなたはとあるチラシを拾う。

すると突然明かりが消え、辺りは暗闇に包まれた。

「ナイトメアーズ達よ。今宵は特別な夜・・・さぁ、カーニバルを始めよう」

不気味な声が響き渡り、辺りを見回すと怪しげなマスクを被った、人間ではない者達が集まっていた。

ここはナイトメアーズ達が支配する悪夢の世界。

あなたはナイトメアーズに気付かれぬようにカーニバルを阻止し、この悪夢から目を覚ますことができるのだろうか。

「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド 」の楽しみ方

本イベントでは、配布される悪夢のカーニバルへと導くチラシのマップに書かれた指示を元に、6つのエリアで様々なミッションや恐怖の現象に立ち向かいます。

ミッションクリアを達成し悪夢から醒めるために必要なのは2つ。

6つのカーニバルのミッションの内4つをクリアする事4つクリアの際に配布される「目覚めの書」を解く事

エリアによっては命の代わりとなる「ライフタスキ」を狙って、悪夢の死者達が襲いかかることも・・・。

悪夢から醒め、クリアをした方にはオバケンナイトメアカーニバル限定ノベルティなどの特典が用意されています。

「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド 」スペシャルムービー

普段とは一変し、恐怖と興奮に満ちた異空間に変貌するオバケンナイトメアカーニバル。

様々なキャラクターのホラー要素が満載のストーリーを一早く感じる事のできるスペシャルムービーも公開中です!

イマーシブ演出で没入感満載の関東最大級リアル体験ホラーイベント。

2024年6月8日(土)・6月15日(土)の2日限定で開催される「オバケンナイトメアカーニバル in サンリオピューロランド 2024」の紹介でした☆

