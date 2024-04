【GA GAN01 サンシャインL(再販)】11月 発売予定価格:6,930円【アスピナ ホワイト・グリント ARMORED CORE 4 Ver(再販).】11月 発売予定価格:6,380円【アスピナ X-SOBRERO フラジール(再販)】11月 発売予定価格:6,930円

コトブキヤは、「アーマード・コア」シリーズのプラモデル3点を11月に再販売する。価格は6,380円より。

今回再生産されるのは、「アスピナ X-SOBRERO フラジール」、「アスピナ ホワイト・グリント ARMORED CORE 4 Ver.」、「アスピナ X-SOBRERO フラジール」のキット3点。いずれも1/72スケールで、特徴的なデザインやカラーリング、迫力あるシルエットが再現されている。

単体でのディスプレイも楽しめるが、コトブキヤの「ヴァリアブル.インフィニティ.(V.I.) シリーズ」と組み合わせることで、ゲーム内での自機を再現するといった楽しみ方もできる。

「アスピナ X-SOBRERO フラジール(再生産)」

11月 発売予定

価格:6,930円

スケール:1/72

サイズ:全高約180mm

パーツ数:401~600

素材:PS・PE

対象年齢:15歳以上

11月 発売予定

価格:6,380円

スケール:1/72

サイズ:全高約170mm

パーツ数:401~600

素材:PS・PE

対象年齢:15歳以上

「アスピナ ホワイト・グリント ARMORED CORE 4 Ver.(再生産)」

11月 発売予定

価格:6,930円

スケール:1/72

サイズ:全高約220mm

パーツ数:401~600

素材:PS・PE・ABS

対象年齢:15歳以上

(C)1997-2013 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

