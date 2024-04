映画『デッドプール&ウルヴァリン』は、(2014)以来、(MCU)史上最高のアクションを堪能できる一作になる──。

こう宣言したのは、コミック「デッドプール」の“生みの親”と言うべきライター&アーティストのロブ・ライフェルドだ。かねて映画版『デッドプール』シリーズに関する示唆を繰り出してきた彼は、自身のXアカウントでこう記している。

「この映画のルックがいかに素晴らしく、また『ウィンター・ソルジャー』以来最高のアクションを見せてくれるのかを私は語りつづけてきました。カーチェイス! 森での戦い! そして*****の戦い! コミック映画史上最高級の一作になります!」

I’ve been telling everyone how great this movie looks and it’s the BEST action since Winter Soldier. The car fight! Forest fight! The ********** fight! It’ll be up there with the best Comic Book Film of all time!