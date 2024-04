ノベル、コミックなどシリーズ累計444万部を突破した「ニンジャスレイヤー」。その第一部『ネオサイタマ炎上』編を舞台とするアクションゲーム『ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上』のSteamストアページがオープンした。

これに伴い、新情報も公開となっている。ボスニンジャとして、ウロコのようなニンジャ装束に身を包んだバジリスクが登場。排気量1200ccのモーターサイクル・アイアンオトメを使い、激しい攻撃を仕掛けてくるとのこと。

また、元ソウカイヤの精鋭・シックスゲイツのニンジャであるインターラプターも登場。暗殺カラテ技”タタミ・ケン”と絶対防御の構え”カラダチ”を使い、ニンジャスレイヤーに襲い掛かってくるようだ。

また、ニンジャスレイヤーの技として「ブリッジ」が使えることが判明。敵の攻撃を回避するだけでなく、反撃などの次の動作に移行しやすい必修の動作となっているそう。

本作『ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上』は2024年夏の発売を予定している。

ゲーム『ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上』1st Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=W2qnt1r__CQ



(C)Ninj@ Entertainment

(C)Yuki YOGO 2024 (C)Yoshiaki TABATA 2024

(C)KADOKAWA CORPORATION 2024

(C)2024 KADOKAWA Game Linkage Inc.

(C)ABC Animation, Inc. All Rights Reserved.

Developed by Skeleton Crew Studio,Inc.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)