【「ドラゴンズドグマ 2」アップデート】4月25日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ 2」の最新アップデートを4月25日に配信した。

今回のアップデートでは、事前に告知されていたポーン特有の感染症「竜憑き」の感染頻度緩和が行なわれた。

そのほか、ポーンの挙動調整や、ゲーム内で発生していた各種不具合の修正なども実施されている。

□「ドラゴンズドグマ 2」におけるアップデートに関して のページ

【4月25日アップデート内容】

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.