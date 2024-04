台湾を拠点に活動するタレント・佐藤麻衣が、25日までに自身のインスタグラムを更新。高校時代の“元カレ”で、ミュージシャンのDAIGO(46)との再会2ショットを披露した。DAIGOは、15日放送のバラエティー番組『しゃべくり007』(日本テレビ系/月曜 後9:00)に出演。若かりし頃のDAIGOを深掘りする企画では学生時代の恋愛事情も明かされ、当時の証言者の1人として高校時代に交際していた佐藤がスタジオにサプライズ登場した。

佐藤は「学校のマドンナ」的存在で、2人は両思いになり交際がスタート。しかし、佐藤が“おことわり”するかたちで、その恋はひと夏であっさりと終了した。DAIGOはずっとフラれた理由がわからなかったというが、放送では当時DAIGOが送った手紙も公開。しゃべくりメンバーは思わず「こりゃフラれるわ」と納得していた。なお、スタジオに登場した佐藤に、くりぃむしちゅーの上田晋也(53)は「奥さんに雰囲気似てる」、有田哲平(53)は「前から一貫してるんだな、タイプが」と反応し、DAIGOの妻で俳優の北川景子(37)に似たオーラを感じていた。放送後、インスタを更新した佐藤は「まさか、28年の時を経てテレビ収録スタジオで会うことになるとは思ってもみなかったです」と、DAIGOと一緒に“ウィッシュポーズ”を決めた2ショットをアップ。投稿では「番組内でもお話した通り、あの頃はとにかく一生懸命歌を歌ってはプリクラの新機種を探す。という日々だった記憶です。いつか武道館に行くから!!と夢を語っていたのを鮮明に覚えています。遠い夢のように感じていましたが、本当に実現されて、更に上を目指す勇気と直向きな努力、ブレない自信とHe always keeps him own pace.尊敬します!」と感慨深げにつづり、「お仕事育児、共に頑張りましょう!」とメッセージを伝えていた。