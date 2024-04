シドの明希のソロプロジェクトAKiが6月5日(水)、4年ぶりオリジナルアルバム『Free to Fly』をリリースする。同アルバムの収録詳細とアートワークが公開となった。収録は全10曲。「OVERRUN」「Salvation」といった既発曲や、昨年のツアーでも披露された「Only One」に加え、未発表の新曲7曲が収録される。CDアルバムは限定盤として、通販およびツアー<AKi Tour 2024 『Free to Fly』>各会場にて販売される予定だ。

■アルバム『Free to Fly』



2024年6月5日(水)発売【限定盤(2CD+ダウンロードカード)】DCCA-131〜3 ¥6,600(税込)※通販およびツアー会場にて販売▼CD DISC 101. Devotion02. ODYSSEY03. OVERRUN04. Free to Fly05. FATE06. Bluffing07. Salvation08. Colors09. The Same Dream10. Only One▼CD DISC 201. Devotion DEMO02. ODYSSEY DEMO03. OVERRUN DEMO04. Free to Fly DEMO05. FATE DEMO06. Bluffing DEMO07. Salvation DEMO08. Colors DEMO09. The Same Dream DEMO10. Only One DEMO▼ダウンロードカード収録内容・音源MP3データ(DISC 1収録音源のみ)・「Free to Fly」Music Video・Making of 「Free to Fly」・セルフライナーノーツ※CD/ダウンロードカードの収録内容は変更になる可能性がございます。●先行予約情報受付期間:4月25日(木)12:00〜5月5日(日)23:59商品到着予定:6月5日(水)以降先行予約特典:オンラインサイン会(抽選)開催予定日:7月20日(土)14:00〜20:00頃詳細/予約:https://www.maverick-stores.com/free-to-fly/