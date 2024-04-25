シドのAKi、4年ぶりアルバム『Free to Fly』収録詳細とアートワーク公開
シドの明希のソロプロジェクトAKiが6月5日(水)、4年ぶりオリジナルアルバム『Free to Fly』をリリースする。同アルバムの収録詳細とアートワークが公開となった。
◆AKi 画像
収録は全10曲。「OVERRUN」「Salvation」といった既発曲や、昨年のツアーでも披露された「Only One」に加え、未発表の新曲7曲が収録される。CDアルバムは限定盤として、通販およびツアー＜AKi Tour 2024 『Free to Fly』＞各会場にて販売される予定だ。
■アルバム『Free to Fly』
2024年6月5日(水)発売
【限定盤(2CD+ダウンロードカード)】
DCCA-131〜3 ￥6,600(税込)
※通販およびツアー会場にて販売
▼CD DISC 1
01. Devotion
02. ODYSSEY
03. OVERRUN
04. Free to Fly
05. FATE
06. Bluffing
07. Salvation
08. Colors
09. The Same Dream
10. Only One
▼CD DISC 2
01. Devotion DEMO
02. ODYSSEY DEMO
03. OVERRUN DEMO
04. Free to Fly DEMO
05. FATE DEMO
06. Bluffing DEMO
07. Salvation DEMO
08. Colors DEMO
09. The Same Dream DEMO
10. Only One DEMO
▼ダウンロードカード収録内容
・音源MP3データ(DISC 1収録音源のみ)
・「Free to Fly」Music Video
・Making of 「Free to Fly」
・セルフライナーノーツ
※CD／ダウンロードカードの収録内容は変更になる可能性がございます。
●先行予約情報
受付期間：4月25日(木)12:00〜5月5日(日)23:59
商品到着予定：6月5日(水)以降
先行予約特典：オンラインサイン会(抽選)
開催予定日：7月20日(土)14:00〜20:00頃
詳細／予約：https://www.maverick-stores.com/free-to-fly/
■＜AKi Tour 2024 『Free to Fly』＞
7月06日(土) 愛知・名古屋ell. FITS ALL
7月07日(日) 大阪・OSAKA MUSE
7月13日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
7月27日(土) 東京・渋谷WWW
▼バンドメンバー
Guitar：HIROTO (アリス九號.)
Guitar：加藤貴之
Drums：影丸 (-真天地開闢集団-ジグザグ)
【プレイガイド3社合同先行予約】
受付期間：4月24日(水)12:00〜4月30日(火)23:00
受付：https://aki.lnk.to/FreetoFly
詳細：https://www.dangercrue.com/AKi/live.php
関連リンク
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