＜LuckyFes′24＞、2024年も総合司会はオズワルドに決定
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'24＞の総合司会は、本年も引き続きオズワルドが務めることが発表された。初年度から総合司会を担ってきた彼らだけに、3年目となる＜LuckyFes'24＞も大いに盛り上げてくれることだろう。
当日はLuckyFMアナウンサーと共に、メインステージの「レバレジーズ presents RAINBOW STAGE」で、ステージ転換時間を何より楽しいものにしてくれる。オズワルドと共に総合司会を務めるLuckyFMアナウンサーは、7月13日が煙山ゆう、14日が小菅玲菜、15日が菊地真衣となる。
「今年もLuckyFesの総合MCを務めさせて頂くことになりました！これまでよりも更にスケールアップしたLuckyFes！どんどん大きくなっていく！数年後に古参ぶるためにも！是非お待ちしてます！」──オズワルド伊藤俊介
「今年もLuckyFesでMCをやらせていただける運びとなりました！もうLuckyFesがないと夏を感じられない体になっております！今年で3年目！毎年楽しさも熱量も更新してるので今回も去年より盛り上がる事間違いなしです！来て絶対に後悔しません！一緒に最高の夏、やりましょう！」──オズワルド畠中悠
出演アーティスト一覧 ※出演アーティストが決定次第、追加
AMEFURASSHI／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ[New]／氣志團／THE PRIMALS[New]／J-JUN[New]／私立恵比寿中学[New]／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／冨岡愛[New]／Night Tempo with FANCYLABO[New]／ばってん少女隊[New]／ハルカミライ[New]／FLOW[New]／森高千里／yama／燐舞曲 等
●DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota[New]／打首獄門同好会／XY[New]／KREVA[New]／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN[New]／THE BACK HORN／The BONEZ[New]／Jams Collection[New]／SKRYU／超ときめき(ハート)宣伝部[New]／t-Ace[New]／Novelbright／ハラミちゃん[New]／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Roselia 等
●DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／edhiii boi／CANDY TUNE[New]／KOTORI／Chevon／Juice=Juice[New]／四星球[New]／杉山清貴&オメガトライブ[New]／Da-iCE[New]／TETORA[New]／Def Tech[New]／トンボコープ／Novel Core[New]／FRUITS ZIPPER／bokula.／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等
■チケット第3次先行発売
（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円
（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円
（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円
※すべて税込み価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外。
当落発表日：5/11（土）15:00
・LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
・LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatick
・ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
・チケットぴあ： https://t.pia.jp/
・イープラス： https://eplus.jp/
・楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024
■茨城空港発LuckyFes'24直行バス
募集期間 4月25日〜7月6日
限定価格3,500円（往路片道）
申込み https://kantetsu-bustour.com/lp/article-1845/
※満席になり次第受付終了
■ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379
【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386
【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393
LuckyFes'24
日程：2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしています。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。
※RAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに拡大、LuckySpaceも展開予定。
◆＜LuckyFes2024＞オフィシャルサイト