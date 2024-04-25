●DAY1：7月13日AMEFURASSHI／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ[New]／氣志團／THE PRIMALS[New]／J-JUN[New]／私立恵比寿中学[New]／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／冨岡愛[New]／Night Tempo with FANCYLABO[New]／ばってん少女隊[New]／ハルカミライ[New]／FLOW[New]／森高千里／yama／燐舞曲 等●DAY2：7月14日相川七瀬／Aile The Shota[New]／打首獄門同好会／XY[New]／KREVA[New]／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN[New]／THE BACK HORN／The BONEZ[New]／Jams Collection[New]／SKRYU／超ときめき(ハート)宣伝部[New]／t-Ace[New]／Novelbright／ハラミちゃん[New]／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Roselia 等●DAY3：7月15日新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／edhiii boi／CANDY TUNE[New]／KOTORI／Chevon／Juice=Juice[New]／四星球[New]／杉山清貴&オメガトライブ[New]／Da-iCE[New]／TETORA[New]／Def Tech[New]／トンボコープ／Novel Core[New]／FRUITS ZIPPER／bokula.／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等

茨城空港から臨時直行バスの運行募集期間 4月25日〜7月6日限定価格3,500円（往路片道）申込み https://kantetsu-bustour.com/lp/article-1845/※満席になり次第受付終了

■ふるさと納税 LuckyFes'24チケット



茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。本年はひたちなか市誕生30周年を記念して、個人協賛の取り扱いも始めます。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393