2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる<LuckyFes'24>の総合司会は、本年も引き続きオズワルドが務めることが発表された。初年度から総合司会を担ってきた彼らだけに、3年目となる<LuckyFes'24>も大いに盛り上げてくれることだろう。当日はLuckyFMアナウンサーと共に、メインステージの「レバレジーズ presents RAINBOW STAGE」で、ステージ転換時間を何より楽しいものにしてくれる。オズワルドと共に総合司会を務めるLuckyFMアナウンサーは、7月13日が煙山ゆう、14日が小菅玲菜、15日が菊地真衣となる。

出演アーティスト一覧 ※出演アーティストが決定次第、追加



●DAY1:7月13日AMEFURASSHI/ALI/石井竜也with杏里/ウルフルズ/加藤ミリヤ[New]/氣志團/THE PRIMALS[New]/J-JUN[New]/私立恵比寿中学[New]/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/冨岡愛[New]/Night Tempo with FANCYLABO[New]/ばってん少女隊[New]/ハルカミライ[New]/FLOW[New]/森高千里/yama/燐舞曲 等●DAY2:7月14日相川七瀬/Aile The Shota[New]/打首獄門同好会/XY[New]/KREVA[New]/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN[New]/THE BACK HORN/The BONEZ[New]/Jams Collection[New]/SKRYU/超ときめき(ハート)宣伝部[New]/t-Ace[New]/Novelbright/ハラミちゃん[New]/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Roselia 等●DAY3:7月15日新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/edhiii boi/CANDY TUNE[New]/KOTORI/Chevon/Juice=Juice[New]/四星球[New]/杉山清貴&オメガトライブ[New]/Da-iCE[New]/TETORA[New]/Def Tech[New]/トンボコープ/Novel Core[New]/FRUITS ZIPPER/bokula./RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY 等