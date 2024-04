Xdinary Heroes、1stフルアルバム「Troubleshooting」集合＆ユニットコンセプトフォトを公開

JYPエンターテインメント所属のボーイズバンドXdinary Heroesが、青春のエネルギーをアピールした。Xdinary Heroesは4月30日、1stフルアルバム「Troublebleshooting」を発売する。彼らは、公式SNSチャンネルを通じ、ジュヨン、ジュンハン、O․de、ガオン、ジョンス、ゴニルの個人コンセプトフォトとスポイラー(ネタバレ)映像を順次公開したことに続き、25日0時にはユニットおよび集合フォトを公開した。

ユニットコンセプトフォトでは、夜空の下で存在感をアピールするゴニルとO․de、強烈な眼差しでカメラを見つめるジョンスとジュヨン、ロマンチックなムードを演出したガオンとジュンハンまで、メンバー同士の特別なケミストリー(相手との相性)が際立った。集合フォトは6人の魅力が合わさり、輝く青春の姿を完成させた。特に、壁に描かれた華やかな落書きの中にある「WE ARE ALL HEROES」「ROCK SPIRIT」「FOLLOW YOUR HEART」などのフレーズが、“ロックバンド”Xdinary Heroesを表現し、目を引いた。1stフルアルバム「Troubleshooting」には、タイトル曲「若くて恥ずかしくてバカみたいな」をはじめ、「No Matter」「UNDEFINED」「Paint It」「Money On My Mind」「夢を見る少女」「until the end of time」「Walking to the Moon」「MONEYBALL」「花火の夜」の全10曲が収録された。メンバー全員が全収録曲の制作に参加し、さらにアップグレードした音楽と個性を誇る。タイトル曲「幼くて恥ずかしくバカみたいな」は、爽やかなバンドサウンドに、叙情的なメロディーと真心が込められた歌詞が調和している。19日から21日に開催した単独コンサート「Closed ♭eta:v6.0」で初めて公開し反響を呼んだ。Xdinary Heroesは4月30日午後6時、1stフルアルバム「Troubleshooting」を発売し、“ミュージックヒーロー”としての活躍に拍車をかける。