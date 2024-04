4月25日 公開

「Fallout」シリーズ公式Xは4月25日、プレイステーション 4/Xbox One/PC用オンラインRPG「Fallout76」について、冒険に役立つ「Pro tips」動画を公開した。

動画では、いかついパワーアーマーに身を包んだベテランプレーヤーが、逃げる初心者を追いかけ物資を分け与える様子や、レンジャータワーに上ることで未発見のロケーションの位置をマップに表示する様子など、冒険を進める上でためになるTipsを確認できる。

なお、今回の内容は4月15日にBethesdaより投稿された記事「プロが教える『FALLOUT 76』の遊び方!」の内容を簡単に紹介したものとなっている。より詳しい内容が見たい方はそちらも参考にするといいかもしれない。

□「プロが教える『FALLOUT 76』の遊び方!」の記事

👍 Pro tips for all you wastelanders out there #Fallout76 pic.twitter.com/2WzCYg0sIh - Fallout (@Fallout) April 24, 2024

(C) 2024 ZeniMax Media Inc. All Rights Reserved.