TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」(午後10時)が24日、放送された。今放送は「10周年記念特別企画『視聴者&出演者が選ぶ“一番好きな説”』を発表! 10年間で最も人気の説とは? そして番組を彩ってくれたあの人たちのその後は?」。1位に輝いたのはダイアン津田篤宏(47)が登場した「名探偵津田」だった。

X(旧ツイッター)では10周年記念の日に放送された特別版オープニングが話題となっている。

MCを務めるダウンタウン浜田雅功(60)や相方で現在活動休止中の松本人志(60)、松本が扮(ふん)した覆面レスラー「エル・チキンライス」らが登場。約40秒のオープニングの最後には「10th」の金文字で締めくくられた。

いつものオープニング曲に乗せて「テキトーテキトー 10年という月日は諸行無常 あそこのガキンチョ 高校生になったってよ 1億回目超えたビューイング 5回目のギャラクシー 389回目の水曜日 生きてるうち あと何回水曜が来るかな? Who is the 10周年のTVヒーロー どうでもそんなん ええけどええけど 水曜日のダウンタウン」との歌詞が踊った。

X上では「2014年小1だった人 2024年高2」「10周年のTVヒーローはダウンタウン!」「オープニングの映像、めっちゃ よかったな 松ちゃんがいればもっと良かった」などと書き込まれていた。