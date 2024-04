MAN WITH A MISSIONの新曲「I’ll be there」が、4月25日(木)00:00から各種音楽配信サービスにてデジタルリリースされた。

この楽曲は、4月25日(木)21時から放送スタートする木村拓哉主演 テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ『Believe―君にかける橋―』の主題歌として起用される楽曲。

ドラマは橋づくりに情熱を燃やす狩山陸(木村)が刑務所に収容されるという困難に見舞われながらも、決して諦めることなく希望と再生の道を模索。先の読めない手に汗握るサスペンスと、スリリングかつ心に染み渡る人間ドラマが交錯する壮大なストーリー。

「I'll be there」は、MAN WITH A MISSIONが2022年に木村拓哉に提供した楽曲。木村の2ndアルバム「Next Destination」に収録されており、本主題歌ではMAN WITH A MISSIONによる新たなアレンジが加わったセルフカヴァーバージョンが使用される。

なお、バンドは初のファンクラブツアー『FUN WITH A MISSION TOUR 2024』を敢行中。今週末4月27日(土)には福岡県・シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチ内特設ステージで行われる音楽フェス『TRIANGLE 2024』に出演する。