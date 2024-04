Mnetサバイバル番組「Road to Kingdom」新シーズンを制作へ…今年下半期に放送予定

「Road to Kingdom」が新シーズンで帰ってくる。Mnetは24日、「『Road to Kingdom』の新しいシーズンが、今年下半期に編成される予定だ。ただし番組の企画・準備段階のため、番組名や放送日などの具体的な内容は、追ってお伝えできると思う。楽しみにしていただきたい」とコメントした。「Road to Kingdom」は、実力派アイドルたちのバトルを描いたサバイバル番組だ。2020年の放送ではPENTAGON、ONF、Golden Child、THE BOYZ、VERIVERY、ONEUS、TOOらボーイズグループ7組が競演し、THE BOYZが優勝を果たした。2021年には、後番組となる「KINGDOM : LEGENDARY WAR」が放送され、BTOB、iKON、SF9、THE BOYZ、Stary Kids、ATEEZの6組が出演。激しい競争の末にStray Kidsが優勝を獲得し、話題を集めた。今回の新シーズンでは、どのようなボーイズグループたちが“Kingdom”の座に上り詰めるか、期待が高まる。