ÆüËÜ¤Ç¤âÂæÆ¬Ž¢Q¥³¥Þ¡¼¥¹Ž£1»þ´Ö¤Ç¾¦ÉÊÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß
¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤ÉQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¤¹¤È¤é¤¤¤×¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢²¿¤«¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÊªÎ®¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÊªÎ®¤Ï¡Ø¥³¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¾®²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÊªÎ®¤¬¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¡áÍø±×¡×¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡¢¶¥Áè¤Ë¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡¼¡¼¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¥¤¡¼¡¦¥í¥¸¥Ã¥È¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î³Ñ°æÎ¼°ì»á¤¬¡ÖÀïÎ¬ÊªÎ®¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³Ñ°æÎ¼°ì»á¤Î¿·Ãø¡Ø¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤«¤àÀïÎ¬ÊªÎ®¡¡¤Ê¤¼¤¢¤Î´ë¶È¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤È¤Ê¤Ã¤¿Q¥³¥Þ¡¼¥¹
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¹ÔÆ°À©¸Â¤Î¤â¤È¡¢¿È¶á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢EC¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¸å¡¢15Ê¬¤«¤é1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¡ÖQ¥³¥Þ¡¼¥¹¡ÊQuick Commerce¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢IT·Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¼«Á°¤ÎECÀìÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤È¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê½é´ü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤¬ÉÔÊØ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÄê³Û°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÇÛÁ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È°ã¤¤¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÇã¤¤Êª¶â³Û¤Î¤Û¤«¤ËÇÛÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä¥è¥É¥Ð¥·¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤é¤µ¤Û¤É»þ´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤È¥¹¥È¥¢³èÍÑ·¿
¤³¤ÎQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢ºß¸Ë¤Î»ý¤ÁÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤¬¼«¼Òºß¸Ë¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¥¹¥È¥¢³èÍÑ·¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤«¤àÀïÎ¬ÊªÎ®¡¡¤Ê¤¼¤¢¤Î´ë¶È¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Íø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¼Ò¤Îºß¸Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê30Ê¬Ì¤Ëþ¤ÇÇÛÃ£¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥¢³èÍÑ·¿¤ÏÂ¾¼Ò¤Îºß¸Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç30Ê¬Ì¤Ëþ¤ÇÇÛÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤ò´Þ¤á¤¿±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤´¤ÈÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡ÊZ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ËÆâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç°ìÂÎÅª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖYahoo!¥Þ¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥¢³èÍÑ·¿¤Ç¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎWolt¤ä½ÐÁ°´Û¡¢Uber Eats¤Ê¤É¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾¼Ô¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖOniGO¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖYahoo!¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥ä¥Õ¡¼¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢½ÐÁ°´Û¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢BtoB¸þ¤±¤Î¥¢¥¹¥¯¥ë¡¢BtoC¸þ¤±¤ÎLOHACO¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¹¥¯¥ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢·¿¤ÎQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ç¡¢½ÐÁ°´Û¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Î¼Â¸³ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖPayPay¥À¥¤¥ì¥¯¥È by ASKUL¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ëºÝ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÌ¾¾Î¤È¤·¤ÆYahoo!¥Þ¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë21µòÅÀ¡¢ÀéÍÕ¤Ë1µòÅÀ¤¢¤ê¡¢È¾·Â4Ò¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÃ»15Ê¬¡Á1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç½ÐÁ°´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÇÛÃ£¤·¤Þ¤¹¡ÊÁ÷ÎÁ¤Ï200±ß¤«¤é¡Ë¡£¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÍèÅ¹¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¡Ê2Å¹ÊÞ¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼¹É®»þÅÀ¡Ë¡£
¡ÖOniGO¡×¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎOniGO¤¬±¿±Ä¤¹¤ëQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÇÛÁ÷¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Èµ´¤Î¤è¤¦¤ËÁá¤¯¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤¿¤»¤ÆOniGO¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛÃ£¥¨¥ê¥¢¤ò¶¹¤á¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÇÛÃ£¤¹¤ë
ÃíÊ¸¤«¤é¡Ö10Ê¬°ÊÆâ¤ÇÇÛÃ£¡×¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢1ÇÛÁ÷µòÅÀÅö¤¿¤ê¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Yahoo!¥Þ¡¼¥È¤ËÈæ¤ÙºÇÂç¤Ç¤â4Ê¬¤Î1¤ÎÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦È¾·Â1¡Á2Ò·÷¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÃ£²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï10»þ¡Á22»þ¡£Èæ³ÓÅª½êÆÀ¤Î¹â¤¤À¤ÂÓ¤Î¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë¼çÉØ¤¬¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤«¤é¡¢ÀöºÞ¤ä»æ¤ª¤à¤Ä¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¤òÇÛÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷1ÅÔ3¸©Ãæ¿´¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÌÌ¾õ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¿ô¤Ï1000ËüÀ¤ÂÓ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OniGO¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ò¼´¤È¤·¤¿¾®Çä»Ô¾ì¤Ï48Ãû±ß¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2Ãû±ß¤¬¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥·¥§¥¢50¡ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤ÐÇä¾å1Ãû±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¼«¼Ò³«È¯¡£Æü¡¹¤Î¼«¼Ò±¿±Ä¤ª¤è¤ÓÄó·È¤Ë¤è¤ëQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤äÃÎ¸«¤Ï¿ï»þ¡¢¼õÃí¤äÇÛÁ÷¤ò´Þ¤à±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
Wolt¤ÏËÌ²¤¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç2020Ç¯3·î¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Ê½Ð¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëDoorDash¤Ë¤è¤êÇã¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏWolt¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹Ãæ¿´¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÈÄó·È¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò¸ÂÄê¤·ºÇÃ»30Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÆÏ¤±¤ëQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¥À¡¼¥¯¥¹¥È¥¢¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÏÆü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©
Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃíÊ¸¸å¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¼ê¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶¯¤ß¤¬ºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤«¡£Îà»÷¤ÎÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢Æü»ý¤Á¤Î¤¹¤ëÍÕÊªÌîºÚ¤ò´Þ¤á¡¢2¡Á3ÆüÊ¬¤Î¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½µ²ó¡¢Äê´üÅª¤ËÍµ¡ÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÎÁÍýÃæ¤Ê¤É¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤·¤ç¤¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥½¡¼¥¹¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤³¤ì¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉÊÂ·¤¨¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤â¡¢Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑµ¡²ñ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½¾õ¡¢Î®ÄÌÂç¼ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ÇQ¥³¥Þ¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»²Æþ¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤Ç¤¹¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤ò¤ß¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤±¤ÆÌÙ¤±¤Î½Ð¤ë»ö¶È¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Î»Ô¾ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÌÌ¡¢Àè¹ÔÅê»ñ¤¬¤«¤µ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ý±×²½¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»²Æþ¤¬µö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÌÜÀè¤ÎÍø±×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄ´Ã£ÎÏ¤Ç¤ÏÎ®ÄÌÂç¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¼ÂÎÏ¤Ï¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¼Ú¤ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ÷ÎÁ¡×¤è¤ê¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£¸å¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Q¥³¥Þ¡¼¥¹ÍøÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÁ÷ÎÁÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î20Âå¡¢30Âå¤ÏÁ÷ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿Çã¤¤Êª¤¬ÉÔÊØ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¾å¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤Þ¤Î»Ñ¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤¬¡¢Å¬Àµ¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¿Ê¤à¤«¡¢¤¢¤ëÃÊ³¬¤ÇÂç¼ê¤¬»ö¶È¤òÇã¤¤¼è¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢Q¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê³Ñ°æ Î¼°ì ¡§ ¥¤¡¼¡¦¥í¥¸¥Ã¥È¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë