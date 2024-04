渋谷に大人が使えるダイニングが登場！ 三ツ星出身シェフの料理を堪能（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は渋谷駅の近くにオープンした、“和漢洋才”キュイジーヌ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

MOSS CROSS TOKYO(東京・渋谷)

写真:お店から

2024年2月、渋谷駅から徒歩5分ほどの場所に誕生した「Shibuya Sakura Stage」のSAKURAタワー内に開業した「ハイアット ハウス 東京 渋谷」のメインダイニングとして「MOSS CROSS TOKYO」がオープンしました。宿泊者向けの朝食に加え、宿泊者以外も楽しめるランチやディナーを提供します。単身宿泊の方も利用しやすいよう、まるでそこで暮らすような滞在体験を求めて、国内外から集まるゲストが毎日食べたくなるような料理を用意。

グランシェフ・福島信幸氏 写真:お店から

総料理長を務める福島 信幸氏は、ミシュラン三つ星店「Maison Lameloise」や⼀つ星店「AubergeFondRose」で研鑽を積んできました。2019年に赤坂の「CROSS TOKYO」2代目料理⻑、福島県いわき市の「CROSS WONDER DINING」初代料理⻑を歴任。その間に、西洋の技に東洋の医食同源や食医という考え方を加えた世界観、食べた人の細胞が笑顔になることを願ったCROSS TOKYO独自の考え方を体得しました。さらに同店の料理長就任にあたり見聞を広めるべく、都内の高級老舗中国料理店で研修し、中国料理のスパイスの使い方や熱の入れ方などを学び、和漢薬膳師、だしソムリエなどの資格も取得しました。

「和漢洋才」をより豊かに楽しめるペアリング 写真:お店から

マネージャー兼ソムリエの久保田 賢氏は、都内の薬膳中華店勤務時にソムリエ資格を取得。その後も料理とお酒のペアリングで定評のある中華料理店で研鑽を積んだ経験を活かし、東欧や中東のワイン、紹興酒なども織り交ぜた「和漢洋才」をより豊かに楽しめるペアリングを提案します。

ダイニング(夜) 写真:お店から

16階に位置する店内は、大きなガラス張りの窓から昼は明るい光が差し込み、夜は夜景を楽しめます。ナチュラルな色調で落ち着いた雰囲気ながら開放感があり、デートや会食はもちろん、一人での食事もゆったりと楽しめます。天気の良い日にはテラス席もおすすめです。また、個室を利用した少人数の食事会からダイニング全体を使ったパーティーまで可能。

SHOKADO-9 写真:お店から

ランチのコースは4,180円〜、ディナーのコースは7,480円〜を用意。すべてのコースで楽しめるシグニチャー「SHOKADO-9」(ショウカドウ-ヌフ)は、懐石料理がルーツである松花堂弁当のイメージをふくらませた豆皿9品です。シェフが恋した日本各地の食材とその魅力がいかんなく発揮された渾身の逸品で、さまざまな味わいや食感でコースの始まりを彩ります。

「鮑のペルシヤード 苔庭の香り」 写真:お店から

また、同店のシグニチャーディッシュ「鮑のペルシヤード」は、ふっくら柔らかい肉厚なアワビに店名にちなんだ苔(MOSS)に見立てた香ばしいパセリパン粉をまとわせ、クレソンのリゾット、トピナンプールとアワビの肝のソースを添えた一皿。フレンチの技法で仕上げた鮑の味わいと遊び心ある盛り付けが楽しめます。他にも創業以来の人気メニューで、希少なブランド牛の肉の旨みと、フランス産のフォアグラ、トリュフ香るソースペリグーが三位一体となった至福の味わいの「関村牧場 漢方和牛とフォアグラのクロスバーグ ソースペリグー」など、旬の日本食材とスパイス&ハーブを合わせ、薬膳や発酵の技法を取り入れた、他にはない料理の数々を提供します。

食べる人の心身を癒やし労わる「和漢洋才キュイジーヌ」。唯一無二の食体験をしに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

関村牧場 漢方和牛とフォアグラのクロスバーグ ソースペリグー 写真:お店から

『料理は、やはり看板料理の

SHOKADO-9〜9つの物語

松花堂に盛られた9つの豆花料理のインパクトが素晴らしい

ひとつひとつ丁寧に作られていて

特に、ぴーたんをアレンジした漆黒豆腐がお気に入り

同伴者さんも9皿の中で一番の評価でした

関村牧場 漢方和牛とフォアグラのクロスバーグ ソースペリグーも面白かったなあ

筒形に成型されたハンバーグからにょろっと顔を出すのはフォアグラ

大好きなソースペリグーを合わせて美味しくいただきました

〆のお食事は4種からセレクト

私は麻婆豆腐、同伴者さまはすっぽんのラーメン

和・中・仏をクロスオーバーした

まさに和漢洋才キュイジーヌを堪能たしました』(みすきすさん)

美しく身体にも優しいランチコースを提供 写真:お店から

『ランチのコースを結婚記念日のお祝いに利用しました。

野菜、お肉やお魚をバランスよく楽しめます。ソースとの相性がどれも抜群によくて、逸品逸品に感動しました。

ハーブや薬膳がお好きな方、炭水化物を控えながらもお食事を楽しみたい方、カロリーを気にされている方には特におすすめのレストランです。

お店の方の細やかな気遣い、さりげないおもてなしも素敵でした』(ricco765さん)

※価格はすべて税込・サービス料別。

<店舗情報>◆MOSS CROSS TOKYO住所 : 東京都渋谷区桜丘町3-3 HYATT house 東京 渋谷 16FTEL : 050-5592-9447

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 渋谷に大人が使えるダイニングが登場! 三ツ星出身シェフの料理を堪能(東京・渋谷) first appeared on 食べログマガジン.