ZEROBASEONE、先行公開曲「SWEAT」MV公開…爽やかなエネルギーに注目

ZEROBASEONEが爽やかなエネルギーを届けた。ZEROBASEONEは24日午後6時、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の収録曲「SWEAT」の音源とミュージックビデオを先行公開した。同曲は、シンセメロディとR&Bボーカルの導入部が魅力的なハウスジャンルのダンスナンバーだ。灼熱の太陽の下、“君”と一緒に踊るダンスだけに没頭し、何もかも忘れている今この瞬間を歌った。9人のメンバーの個性豊かなボーカルが、爽やかなメロディーと調和し、相乗効果を生み出した。

導入部から没入感を高めた同曲は「降り注ぐ Sunlight Sipping lemonade 染み込む時間 Yeah yeah yeah」「吹き抜ける Music 五感を覚ます/足並みを揃える君と僕 And I feel alive Boom boom boom boom yeah」という歌詞で清涼感を演出した。また、「Oh baby I'll make you SWEAT SWEAT SWEAT SWEAT SWEAT 君を僕の元に Burn it up 君の手で Turn it up Oh baby I wanna Sway sway sway sway sway 僕を君の元へ Dive into you 僕に続いて このまま Every day」という歌詞は、楽曲のテーマと雰囲気を際立たせた。導入部から繰り返される「Brrrup ba ba ba dum Badup ba ba ba dum あの太陽の下で溶け込んで Dancing with me」というフレーズが高い中毒性を与える。地声と裏声、高音と低音を柔軟に行き来し、メンバーの個性を表すと共に、思わずくちずさんでしまうクセになるフックや、初夏のムードがファンを魅了した。ZEROBASEONEは先行公開曲「SWEAT」でカムバックの雰囲気を盛り上げた後、5月13日に3rdミニアルバムを発売し、精力的に活動する予定だ。